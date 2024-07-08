拒幫台積育才 交大前校長張懋中：非半導體補習班

台北榮總大師講堂8日邀請中央研究院院士、交通大學前校長張懋中，分享「發明未來」。圖右四為張懋中、左三為北榮院長陳威明。(記者廖靜清／攝影)

台積電 是台灣產業護國神山，最近股票破千，成為許多年輕族群夢想中的職場，不過，中央研究院院士、交通大學前校長張懋中表示，台積電曾希望交大幫忙培訓產業人才，遭到拒絕，原因是「交大並不是半導體補習班」。他也點出台灣陷入人才欠缺困境的原因，那就是學校教育出問題，大部分的學生都失去了主動學習的能力，也無獨立思考的習慣。

台北榮民總醫院大師講堂昨(8)邀請張懋中專題演講，題目為「發明未來」。他強調，人工智慧 的應用趨勢，銳不可擋，唯有「人類智慧與人工智慧的結合，才能共同創造未來」（HI versus AI in Inventing the Future）。

張懋中表示，在擔任交通大學校長期間，深刻感受到台灣欠缺人才的關鍵問題在於學校教育。老師花了許多時間教學生解決問題，而學生一輩子最會解答的精華時間落在高三；進入大學後，除了解答能力降低，也不會發問，而是被動式接收題目、作答，逐漸失去主動學習的能力，也未能培養獨立思考的習慣。

台積電曾經與交大接洽，希望校方協助培訓產業人才，不料卻遭到拒絕。張懋中說，交大並不是半導體補習班，再者產學合作並非幫產業解決問題，產業若要找未來的出路，不能只局限於當下的救火問題，且「代工再怎麼厲害也是代工」，產業與教育的因果，要靠創新、學習翻轉。