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藍再揭鄭文燦3弊案 酸點石成金

台灣新聞組／台北9日電
桃園前市長鄭文燦涉貪獲交保，高院8日撤銷，桃園地院9日重開羈押庭。(本報資料照片)
桃園前市長鄭文燦涉貪獲交保，高院8日撤銷，桃園地院9日重開羈押庭。(本報資料照片)

海基會前董事長鄭文燦涉貪，國民黨昨(8)舉行記者會，再控鄭文燦疑另涉其他3起桃園市土地案，包括小檜溪自辦重劃工程、八德轉運站與觀音忠孝段等案，暗酸鄭文燦有把土地「點石成金」的高超能力，呼籲賴清德總統、前總統蔡英文及鄭文燦出面說清楚。

國民黨副發言人康晉瑜指出，第一案為鄭文燦任內的桃園小檜溪自辦重劃區案，大約39.67公頃，跟鄭文燦關係密切的3大建商，在其中取得非常多的土地跟建案。計算土地整合後到近幾年的土地交易價格，從30萬元(台幣，下同，約9243美元)漲到90萬元，翻漲3倍之多，土地價值總計漲幅高達721億元。

桃園市議員舒翠玲說，第二案為鄭文燦任內的八德轉運站，市府採租地而非買地；20年租金將近8000多萬元，這樣的價格跟面積可直接買一塊地。加上該土地地目為非都市土地的特定農業用地，卻變更成交通用地，光是繳回饋金就高達數百萬元。

舒翠玲說，鄭文燦任內規畫的綠色捷運，預計2026年興建完成，屆時與雙北捷運相連，八德、桃園的市民不太可能再費時去八德轉運站，搭公車上高速公路；讓人質疑，為何鄭文燦當初執意要在八德設轉運站？

國家政策基金會副執行長凌濤表示，第三案是桃園觀音區草漯的忠孝段，土地面積有4357坪，購買金額上看1億894萬元，這4000多坪的土地是誰買的？原本草漯忠孝段在發展過程中，被倒置廢棄物、廢棄土，不是一塊值錢的土地，為何會吸引這麼多人來買？因為他們打算集合起來，向桃園市府依產創條例申請創新園區，讓土地「點石成金」。

凌濤秀出原始契約書指出，合約甲方、買方林黃彰是小英之友會桃園的理事長；購地集團領銜者，另包括「信賴之友會」大園分會會長游建享；時任鄭市府經發局長郭裕信；桃園市政府兩岸小組委員郭登興，都有涉入買地集團；民進黨老議員李鎮楠代表家庭也簽了合約。

凌濤說，信賴之友會、小英之友會、鄭文燦市府官員、桃園綠營民代，組成龐大的購地集團；但因創新條例沒過關，這些人急著脫手，還獲利1億多元，最後爆發此事。他質疑，鄭文燦在分享利益的過程是否知情？蔡英文過去8年包庇，導致鄭的案子沒被搜查，信賴之友會、小英之友會的人涉入買地，蔡賴難道不吭一聲？

針對凌濤的指控，郭裕信回應「冷飯熱炒」，自己早在兩年前就澄清此事，該農地是早在他擔任經發局長前，於2014年9月取得債權，後經過合法拍賣程序取得產權，總面積持分僅9000坪其中的200坪，當時並非購買農地，而是投資不良債權，前後花了6年售出，投資成本400萬元、最後售出500萬元，6年報酬率25%，並非凌濤所說的獲利千萬元，此案目前仍為農地，在他擔任經發局長任內也並無任何計畫送案、變更土地等，「凌濤是在胡亂扣帽子，將研議提告。」

李鎮楠兒子、現任桃園市議員李宗豪則說，這塊土地從他持有到賣出都是農地，也沒有像凌濤所說有被畫進草漯重劃區，這樣的指控真的是子虛烏有。記者試撥其他相關人士電話，但未取得聯絡。

國民黨8日舉行記者會，再控鄭文燦疑另涉小檜溪自辦重劃工程、八德轉運站與觀音忠孝段...
國民黨8日舉行記者會，再控鄭文燦疑另涉小檜溪自辦重劃工程、八德轉運站與觀音忠孝段等其3起桃園市土地案，暗酸鄭文燦有把土地「點石成金」的高超能力。(本報資料照片)

投資 國民黨 蔡英文

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