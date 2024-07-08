自費出書爆前妻「風流史」賣了19本…台男判刑又賠錢

程男2021年8月間自費出版《成就與失落：我的一生》一書，內容大爆前妻婚前風流史挨告。記者黃羿馨／攝影

中華工程公司退休 程姓專案經理，因離婚後不滿前妻婚前感情狀況，竟在自費出版的書中寫下「她結婚以前，已經不是處女的身分」，還爆料前妻與多名男子發生關係，對象包括男同學兄弟、美商經理等。王姓前妻認為書中內容不實怒告，並求償精神慰撫金50萬元（約合1.54萬美元）；新竹地院依誹謗罪判程男拘役15天，再判賠8萬元（約合2464美元）。

判決書指出，程男2021年8月間自費出版《成就與失落：我的一生》一書，內容竟寫：「王女出賣了自己的靈魂跟肉體給這個美商經理」、「原來她在學校已經很不老實，讀書的時候已經跟台北工專的汪姓男同學有同居經驗，後來又跟汪姓的親哥哥又有發生關係」、「王女本人花樣也百出，連外國人她都可以」等語。

「同學、朋友、同事、親戚看了這本書，會認為我是怎樣的人？」王女控訴，她可以用生命發誓，書中內容全部都是一片謊言，根本沒有的事情，程男這樣寫，已經傷害她名譽，憤而提告並向程男求償精神慰撫金50萬元。

程男主張，自己寫書，僅為達成人生目標，實現自我，撰寫動機並非以侵害王女為目標，王女是否受有損害，仍應負舉證之責。

法官認為，程男的書以紙本或電子書在實體書店 或網路上架販售，影射前妻私生活不檢點，侵害王女名譽，已銷售19本，程男空言其書中內容為真實，但卻無其他佐證，縱然書中內容屬實，卻是指涉前妻私生活不檢等事，純屬個人私德而與公共利益無關，無法免責。