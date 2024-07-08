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罷免謝國樑4.3萬連署書 基隆選委會完成受理

中央社基隆8日電
公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，5日將4.3萬份連署書送交基隆市選委會審核，因缺少185份影本等情形，選委會不予受理，修正後8日下午再將連署書送交選委會，拆樑行動發言人李晏蓉（圖）受訪說明。中央社
公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，5日將4.3萬份連署書送交基隆市選委會審核，因缺少185份影本等情形，選委會不予受理，修正後8日下午再將連署書送交選委會，拆樑行動發言人李晏蓉（圖）受訪說明。中央社

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，今天下午再度將連署書送交基隆市選委會，選委會已完成受理4萬3138人連署人名冊，將從明天起40天內完成查對作業。

依據「公職人員選舉罷免法」規定，罷免第2階段連署人數需原選舉區選舉人總數10%以上，因此罷免謝國樑至少需3萬792人連署。

拆樑行動發言人李晏蓉表示，今天已順利送件完成，連署過程中每位填寫資料的民眾都十分細心，且按照最高規格填寫，對於通過第2階段審核，團隊依舊很有信心，相信可以順利收到通過第2階段的消息。

基隆市選委會總幹事張淵翔指出，選委會已完成受理罷免領銜人戴璟安提出連署人名冊（計4萬3138人）正本和影本各一份，選委會將依選罷法及「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」，明天起40天內完成查對作業。

張淵翔說，將分為基隆市選委會及戶政機關2個工作小組，針對連署人是否設籍基隆市、年齡是否滿20歲、是否有偽造情事，及連署人是否為第一階段提議人等情形展開查對作業。

「山海公民拆樑行動」5日將4.3萬份連署書送交基隆市選委會審核，因缺少185份連署書影本、造冊序號未連號及未按里別分類造冊，選委會不予受理，經修正後，今天下午2時再度將連署書送交基隆市選委會。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，8日再度將4.3萬份連署書送...
公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，8日再度將4.3萬份連署書送交基隆市選委會審核。基隆市選委會總幹事張淵翔（右）表示，經召開委員會議後達成全體共識，完成受理作業後，將依規定從9日起40天內完成查對連署人名冊。中央社

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