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鄭文燦涉貪案 矢板明夫：對民進黨是「短空長多」

記者楊德宜／台北即時報導
海峽交流基金會董事長鄭文燦涉貪，遭檢方聲押後交保，昨天微笑步出桃園地檢。(記者許正宏／攝影)
海峽交流基金會董事長鄭文燦涉貪，遭檢方聲押後交保，昨天微笑步出桃園地檢。(記者許正宏／攝影)

台灣海峽交流基金會董事長鄭文燦，傳出時任桃園市長期間涉嫌收賄一案，震撼台灣政壇。日本資深媒體人矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，對民進黨來說是「短空長多」。如果司法最後證明鄭文燦確實有貪汙的行為，民進黨一定會「大義滅親」。

他說，昨天最大的新聞，是民進黨的重要人物、海基會董事長鄭文燦，因涉嫌貪汙被聲押交保這件事情。因為檢方事先並沒有走漏風聲，所以這件事出乎了很多人的意料。不管是民進黨還是總統府，都已經表態「尊重司法」。可以看出台灣的司法是有相對獨立性的。只要涉嫌犯罪，無論所屬政黨，都會受到調查。一些支持在野黨的評論人士常說的，台灣的司法是「辦藍不辦綠」、「綠能你不能」等說法，是不存在的。

有政論家直指是「綠營內訌」。矢板明夫表示，這是一種非常嚴厲的指控。如果沒有具體證據就這麼說，在很多國家，是要負法律責任的。

矢板明夫表示，他個人認為，這件事情對民進黨來說是「短空長多」。短期或許對民進黨的聲譽會有一定的影響，但是長遠來看，可以證明民進黨執政團隊不護短。如果司法最後真的證明鄭文燦確實有貪汙的行為，那麼，民進黨一定會「大義滅親」，讓民眾看到其「對腐敗零容忍」的決心。不像某些在野黨，將有犯罪前科的人放在重要的位子上，還對其言聽計從。

鄭文燦案在這個時候引爆，矢板明夫表示，最令人擔心的是，社會關心的焦點可能被轉移到案情的一些細節上。致使在立法院的攻防被忽視，「一些親中的法案、破壞台灣民主制度的法案被在野黨暗渡陳倉」。

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