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台外交部指示3駐美辦事處 研提購置計畫

中央社台北7日電
中華民國外交部。(本報系資料照)
中華民國外交部。(本報系資料照)

台灣外交部外館自有率僅15.32%，遭立法院外交及國防委員會質疑。外交部對此表示，除提出4項改進對策、加速目前推案外，已指示駐波士頓、丹佛及休士頓辦事處，研提購置計畫。

據台外交部送交立法院的「推動駐外館舍購置計畫進展改進對策」書面報告，近10年購置芝加哥、歐盟兼比利時、泰國、洛杉磯、布里斯本、舊金山義大利等8處駐外館舍；其中，駐洛杉磯辦事處、駐舊金山辦事處預計今年完工進駐。駐義大利辦事處則在今年進行局部優化裝修。

台外交部表示，除督促刻正執行的計畫外，已依行政院核定的優先推動外館館舍購置清單，指示駐波士頓、丹佛以及休士頓等3辦事處研提購置計畫，逐步提高自有比率。

立委質疑外館自有率僅15.32%偏低，年花鉅額租金。根據外交部最新統計，海外共111個外館中有19處為自有館舍，其他均屬租用，外交部112年度預算的外館租金則編列了新台幣8.8億元(約2855萬美元)。

台外交部指出，駐澳洲代表處館舍因房東出售意願改變，刻意哄抬售價，經多次協商仍未達合意，暫時中止購置計劃；駐雪梨辦事處於今年開始，辦理房地產仲介、徵求合適物件及實地勘選等作業。

對此，外交部提出4項改進對策，第一，提供外館購置計畫範例及「駐外館處購建館舍作業程序及注意事項」給外館參考；第二，加強駐外人員政府採購法相關訓練，並與行政院公共工程委員會營建工程採購專家建立諮詢管道。

根據報告，第三項措施是成立核心工作小組，嚴控計畫進度及經費管控，另每月至少一次須將推案執行進度報部；第四，則是實地督導並協助外館解決推案困難及疑問，並提供業界專家意見。

義大利 租金 舊金山

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