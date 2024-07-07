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台男殺人、姊助滅證 藏屍衣櫃還用漂白水清理現場

記者石秀華、張議晨／高雄即時報導
高雄市美術館特區社區大樓驚傳凶殺命案，晚間死者遺體從大樓抬出送往殯儀館。(記者石秀華／攝影)
高雄市美術館特區社區大樓驚傳凶殺命案，晚間死者遺體從大樓抬出送往殯儀館。(記者石秀華／攝影)

高雄22歲陳姓男子涉嫌在房間內打死38歲許姓男子，陳男案發後先致電胞姊，由胞姊與呂姓友人協助滅證，3人原計畫將許男塞入行李箱棄屍，因塞不進箱內，才藏屍房間衣櫃，直到母親回家，陳男才向母親坦承殺人藏屍，現場發現漂白水空桶及小蘇打粉，且乾淨的不像案發現場，可見凶嫌姊弟滅證計畫縝密。

檢警追查，陳男與許男都有詐欺、洗錢、毒品等前科，雙方疑因30萬元(新台幣，約9733美元)「水錢」爆發爭執，陳男懷疑許男吞掉水錢，才在房間內對許男施虐，疑似下手過重，7月5日凌晨3時許，陳男才驚覺許無呼吸，急得聯繫在小吃部上班的胞姊回家。

陳女回家後，見許男喪命，卻未聯繫警消，反而協助陳男滅證，陳女另找來呂姓男子幫忙，3人先清洗許男屍體，為避免血跡、體液滲出，再將許男塞入大型手提塑膠袋中。

原本3人計畫將許男塞入行李箱方面運走棄屍，但許身軀高、瘦，即便凹折四肢，仍無法塞入行李箱，最終選擇藏屍衣櫃，袋子仍太小，因此只有頭、手腳被塞進袋子裡，臀部露出來。

昨天中午12時許，陳母回家後看到兒子精神狀態不好，陳男見母親在場，僅說「房間內的衣櫃要丟掉」，陳母起疑，心想「衣櫃還很新幹嘛丟？」陳男當場崩潰大哭，坦承殺人藏屍。

陳母昨下午4時許跑到轄區龍華派出所報案，警方到場後，房間已出現屍臭，許男並冒出屍斑，警方在屋內搜出3罐大罐漂白水，其中1罐已是空瓶，另有1袋小蘇打粉，勘驗現場時，陳男家中有明顯打掃跡象，研判漂白水和蘇打粉被用來清洗命案現場。

據了解，陳男初步坦承下手殺人，疑持皮帶、防風打火機等凶器朝許男施虐，陳女、呂男則坦承協助滅證，因陳女男友在案發後有到場接回陳女，警方暫將男友列為共犯，釐清是否知情，全案朝殺人、毀損屍體等罪嫌偵辦。

毒品 詐欺

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