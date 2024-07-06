鄭文燦任內建設開發爭議不只一樁 背後利益驚人 同黨都曾批評

現任海峽交流基金會董事長、桃園前市長鄭文燦傳涉犯貪汙治罪條例，5日遭桃園地檢署約談到案，檢方6日清晨向法院聲請羈押禁見。（本報資料照片）

台灣海基會董事長、桃園前市長鄭文燦於台北時間6日因涉貪被桃園地檢署約談聲押，由於檢調未對外說明，地方各界翻出鄭市府時代土地爭議推敲案情，除了林口特定計畫區的工五工業區擴大方案，也有人懷疑捷運 三鶯線延伸八德的周邊計畫有關，甚至懷疑是詐騙集團 郭哲敏炒作八德農地的後續調查。

鄭文燦任桃園市長時，也曾因開發建設衍生爭議。林口特定區工五工業區擴大計畫雖然運用地形崎嶇不明的農地，但計畫範圍包括地方重要廟宇「樂善寺」、龜山第三公墓與私人墓地，除了廟方部分委員反對徵收，上萬筆墓地也有數千名後代反對遷葬，民眾一度連署準備發起抗爭，國民黨 前市議員林政峰在議會質詢時，也要求鄭文燦與反對者溝通，不要強制徵收。

另外，鄭市府配合捷運三鶯線延伸八德，計畫在八德和強路到介壽路新闢道路，原先規畫路線只需徵收一戶民宅，但後來變更設計需要徵收八戶，民進黨前市議員蔡永芳曾在議會質詢披露道路前後規畫差在有無徵收鄰近科技大廠未開發的工業用地，批市府罔顧居住正義，碰到財團就轉彎。

鄭文燦任內土地爭議不只一、二樁，國民黨桃園市議員凌濤競選時也曾指控鄭利用職權協助詐團首腦郭哲敏炒作八德農地，將捷運綠線站點設在郭購置的農地附近，讓郭藉由市地重畫及土地徵收賺取數十億元台幣利益。

國民黨立委牛煦庭表示，鄭文燦八年任內開發建設眾多，土地變更案件也不少，傳出爭議難免。然工五擴大計畫目前仍卡在樂善寺對於徵收未能整合意見階段，如果鄭真是因本案觸法，令人意外。

牛煦庭說，工五擴大都市計畫變更，事涉地方交通要道打通、公墓整理等公共事務，恐因案件而影響進度、連帶衝擊改善周邊居民生活品質的時間，身為地方民代，深表痛心。