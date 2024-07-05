台「神鬼女會計」再吞律師公會近3000萬 哭求繼續上班

台北律師公會前女會計李雪琴。圖／聯合報系資料照片

有「神鬼女會計」稱號的台北律師公會前會計李雪琴，利用處理財務機會侵占公款，刑事部分判7年徒刑定讞。民事部分，去年法院已判賠5591萬元（約173萬美元），北律清查後再向她追討2912萬（約90萬美元）餘元，再加會計師鑑定費用60萬元（約1.85萬美元），台北地方法院今判李雪琴應賠償2972萬（約92萬美元）餘元，可上訴。

李雪琴從1998年11月10日起至2021年1月13日擔任北律秘書處會計，負責會計帳務及款項存取、撥付等，卻於2013至2020年間自公會主要收入帳戶提領款項後，以未入帳、短存或重複提領等方式，將錢據為己有，共計6098萬元（約188萬美元），一審依業務侵占罪判4年徒刑。

二審認定李雪琴犯案時間長達8年，且每年侵占金額都高達數百萬元，除偵查中返還640萬元，及北律強制執行她名下財產之外，其他的錢根本沒還，加重判7年徒刑，沒收或追徵5458萬7263元。民事部分，台北地院去年判李雪琴應賠償北律5591萬餘元。

另外，北律清查再發現，李雪琴明知公會無資金撥調需求，卻利用職務之便填寫提款單，自2009年至2012年間，涉溢領共計2912萬2988元，侵占入己，此部分犯行也已被檢方起訴。

北律因此再向李雪琴求償侵占金額2912萬2988元、會計師鑑定費用60萬元，台北地院開庭時，李雪琴曾向法官哭訴，她不承認會計師鑑定費用，認為北律已重複計算，她坦承有侵占，但她前案要還的錢已經很多，希望北律能讓她每月固定償還部分金額。

李雪琴說，案發之後，她的房子已經拍賣 賣了，能處理的已經處理了，她目前無力償還，而她只和母親相依為命，兩人開銷很少，希望能繼續工作，用每月薪資一半固定償還北律，也希望公會能原諒她。台北地院審理後，認為北律請求有理由，判決李雪琴應賠償2972萬2988元。