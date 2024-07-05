騙稱投資鍋爐8年吸金41.7億 台夫妻爽開保時捷911

檢方依違反銀行法等起訴吳姓主嫌等3人。記者曾健祐／翻攝

台中吳姓男子和彭姓妻子靠投資 鍋爐話術，對外謊稱公司有300多家客戶使用他們的環保油品，藉著增資設廠等名義吸金，佯稱出資可獲年息高達48％，8年多吸金高達41億7013萬多元，夫妻平時各開保時捷911代步，今年5月起資金周轉不靈曝光，檢方密集偵辦2個月依違反銀行法起訴吳等3人。

檢警調查，吳男（53歲）和彭女（52歲）過去曾從事鍋爐維修業，後卻靠著話術對外佯稱仲介買賣鍋爐、油料業務，自2016年5月起先是向親朋好友拉攏，並由吳男出面介紹謊稱投資鍋爐業務名義，招待投資人到個高級飯店、機構或是調油廠，號稱都是他們的客戶。

吳還自稱，其經營的節能鍋爐工程，光是使用他們環保節能油品客戶就多達300多家，因設廠、購買設備及擴充營業需要借款，對外喊出一年一期，到期則換約，用以購買設備及擴充產能，出資者會給月息3％至4％，換算年利率 高達36％至48％等顯不相當高額利息。

吳還會找來中間人，負責替他尋找人脈吸引投資，其居中抽佣每月也可領到0.5％至2％高額利潤 ，並由彭女負責帳務、和算利息及匯款。

檢警統計，吳等人靠著話術、親友間口耳相傳，8年多來吸收高達41億7013萬多元資金，2人將大筆資金購置4戶豪宅，夫妻倆各自名下都有1輛1200多萬元的保時捷代步，吳男還曾訂購1900多萬元的法拉利，其中光是訂金就要500多萬元。

直到今年4、5月間，吳、彭遇上財務困難，前金補不上後金困境下發不出利息，其中1名許姓中間人發現異狀向警方自首。

全案由台中地檢署檢察官黃裕峯、吳昇峰指揮，5月27日發動搜索後，密集偵訊被告，加上該團不曾透過網路等平台招募，都採傳統口耳相傳招募，檢察官還得自對話、通聯，土法煉鋼耗費多時找出100多名被害人通知到案作證。

檢警驚覺，100多名被害人中，大多人被高額年利率吸引上當，甚至有單一被害人就砸了3億多元，事後血本無歸。檢方第一時將除將吳、彭聲押獲准，也查扣其名下4筆房產、4個金融帳戶，犯罪所得約1億9631多萬元，偵結依違反銀行法起訴吳男、彭女，及自首的許姓女子等3人。