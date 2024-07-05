我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

華裔包辦美奧運羽球隊 邱愷翔拿到男雙混雙2張門票

說什麼台日友好？船東批日本「更土匪」曝已匯台幣120萬

記者游明煌／基隆即時報導
基隆八斗子籍「福洋266號」漁船今天凌晨於彭佳嶼東北方288浬，暫定執法線外1.5浬，遭日本水產廳公務船登檢、扣船。記者游明煌／翻攝
基隆八斗子籍「福洋266號」漁船今天凌晨於彭佳嶼東北方288浬，暫定執法線外1.5浬，遭日本水產廳公務船登檢、扣船。記者游明煌／翻攝

基隆八斗子籍「福洋266號」漁船今天凌晨於彭佳嶼東北方288浬，暫定執法線外1.5浬，遭日本水產廳公務船登檢、扣船，帶走盛姓船長、洪姓輪機長二人。據蔡姓船東說，今下午3點多已匯出台幣120多萬，日方已說，看到匯款單就馬上放人，漁船離開後會繼續捕魚。但他痛批日方「比阿共仔更土匪」，說什台日友好，根本騙人。

蔡姓船東說，今天下午已經完成匯款台幣120多萬元，目前錢已匯進去了，他指日本比大陸還誇張，「比阿共仔更土匪」，說看到錢才要放人，他從今天凌晨1點忙到現在，他日本比他們抓魚還要好賺，一天就賺一百多萬元，他批日方公務船像土匪。

蔡姓船東表示，「我國政府是吃屎的，一直在說什麼台日友好」，日方說，要看到匯款單才放人，目前已匯了，應該夠上就放人了。

蔡姓船東喊冤表示，就他了解，那裡的海域應是重疊的經濟海域，他不認為有越界，但也只好吞了，覺得莫名其妙。漁船如果被日本放了，不會馬上回基隆，會再海上繼續作業，因為一趙出去就要60多萬的油錢等相關費用，這次付了120萬，要再抓一些回本，否則就虧死了。

據指出，被扣漁船船長、輪機長二人的家屬，向船東表示，希望日方早點放人就好，有什麼回來再說，但家屬也批日方手段太強硬，擺明要錢才放人，希望政府釐清有沒有越界，不要受不白之冤。

日本

上一則

連搭檔都不放過 台「愛家名醫」被爆多次騷擾電視女主持

延伸閱讀

中國海警執法惹議 余茂春：台灣應聯合各國共同應對

中國海警執法惹議 余茂春：台灣應聯合各國共同應對
去年日本近6成家庭覺得生活困難 家戶平均收入36年最低

去年日本近6成家庭覺得生活困難 家戶平均收入36年最低
日本採購美國長程巡弋飛彈 2027年度前部署

日本採購美國長程巡弋飛彈 2027年度前部署
嚇阻北京 美宣布部署36架F-15EX、48架F-35A到日本

嚇阻北京 美宣布部署36架F-15EX、48架F-35A到日本

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。圖／取自陳莉婷臉書

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

2024-07-04 16:25
第34屆院士張大元（右）伉儷出席，他形容太太是他最好的發現。記者賴昀岫／攝影

甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太

2024-07-04 12:25
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46
一艘澎湖漁船在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，與7艘中國海警船對峙。(記者廖炳棋／翻攝)

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

2024-07-02 10:42

超人氣

更多 >
12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」

12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔
北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論
啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？