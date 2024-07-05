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台國會職權修法釋憲 藍推翁曉玲、吳宗憲任立院機關代表

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照

台灣司法院憲法法庭將在10日下午就暫時處分，進行準備程序庭。國民黨立法院黨團今晚發布新聞稿，表示將推薦東吳大學法律系教授陳清秀、開南大學法律學系兼任副教授仉桂美為訴訟代理人，推薦國民黨立委吳宗憲、翁曉玲等為立法院機關代表人。

國民黨團表示，今日立法院朝野黨團針對民進黨府院黨所提對國會改革增設國會調查及聽證權之釋憲訴訟案中，有關立法院機關代表、訴訟代理人及言詞辯論鑑定人之推舉，朝野協商結論下，國民黨團負責推薦訴訟代理人及機關代表各2位。

國民黨團表示，黨團推薦訴訟代理人2位，分別為陳清秀教授，為現任東吳大學法律學系專任教授，專長為稅法、行政法、財經法、行政救濟，曾任行政院人事行政局局長、行政院訴願審議委員會委員等。

國民黨團再說明，另一位為仉桂美教授，為現任開南大學法律學系兼任副教授，專業領域為地方政府與自治、行政法、人事行政、組織理論與行為。曾任監察委員、考試院國考典試委員、考試院訴願審議委員會委員、中選會委員等職。2位訴訟代理人皆兼具法律及行政實務，具有高度社會公信及專業。

國民黨團進一步說明，立法院機關代表人部分，國民黨團2位具有司法專業的委員，翁曉玲為現任司法及法制委員會委員，歷任國立清華大學副教授、國家通訊傳播委員會（NCC）委員，專業領域為憲法、行政法、通訊傳播法規、水土保持法等。

國民黨團提到，吳宗憲為現任司法及法制委員會委員，超過20年檢察官經歷，有11年偵辦肅貪經驗，曾任新北市政府法制局局長，兼具司法調查及司法行政等相關實務豐富。

國民黨團強調，黨團推薦4位代表皆為一時之選，將以專業捍衛國會尊嚴，以台灣主流民意為己任，更表達堅定的國會改革決心。

東吳大學法律系教授陳清秀。圖／聯合報資料照片
東吳大學法律系教授陳清秀。圖／聯合報資料照片
前監察委員、開南大學法律學系兼任副教授仉桂美。圖／聯合報資料照片
前監察委員、開南大學法律學系兼任副教授仉桂美。圖／聯合報資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

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