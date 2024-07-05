台國會職權修法釋憲 藍推翁曉玲、吳宗憲任立院機關代表

國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照

台灣司法院憲法法庭將在10日下午就暫時處分，進行準備程序庭。國民黨 立法院黨團今晚發布新聞稿，表示將推薦東吳大學法律系教授陳清秀、開南大學法律學系兼任副教授仉桂美為訴訟代理人，推薦國民黨立委吳宗憲、翁曉玲等為立法院機關代表人。

國民黨團表示，今日立法院朝野黨團針對民進黨 府院黨所提對國會改革增設國會調查及聽證權之釋憲訴訟案中，有關立法院機關代表、訴訟代理人及言詞辯論鑑定人之推舉，朝野協商結論下，國民黨團負責推薦訴訟代理人及機關代表各2位。

國民黨團表示，黨團推薦訴訟代理人2位，分別為陳清秀教授，為現任東吳大學法律學系專任教授，專長為稅法、行政法、財經法、行政救濟，曾任行政院人事行政局局長、行政院訴願審議委員會委員等。

國民黨團再說明，另一位為仉桂美教授，為現任開南大學法律學系兼任副教授，專業領域為地方政府與自治、行政法、人事行政、組織理論與行為。曾任監察委員、考試院國考典試委員、考試院訴願審議委員會委員、中選會委員等職。2位訴訟代理人皆兼具法律及行政實務，具有高度社會公信及專業。

國民黨團進一步說明，立法院機關代表人部分，國民黨團2位具有司法專業的委員，翁曉玲為現任司法及法制委員會委員，歷任國立清華大學副教授、國家通訊傳播委員會（NCC）委員，專業領域為憲法、行政法、通訊傳播法規、水土保持法等。

國民黨團提到，吳宗憲為現任司法及法制委員會委員，超過20年檢察官經歷，有11年偵辦肅貪經驗，曾任新北市政府法制局局長，兼具司法調查及司法行政等相關實務豐富。