台基隆市長罷免4.3萬連署書送件 罷樑：多1萬有信心過關

罷免謝國樑二階連署書4萬分今天下午3時送達基隆市選委會。記者游明煌／攝影

台灣罷樑公民團體「山海公民拆樑行動」今天下午3點將4萬3000分連署書送件至基隆市選委會，正副本分成90箱搬運，遠遠超過二階門檻3萬792分。發言人李晏蓉表示，已遠遠超過門檻1萬多分數，非常有信心一次過關。市府收件後表示依法將在40天內進行查對，但中選會要求30天內，會盡快開會研議確認。

二階連署自5月11日展開，為期2個月，行動小組發言人李晏蓉今天說，今天送4萬3千分逐一編碼，正副本共分成90箱送達選委會。因第一階段曾被剔除800分的經驗，因此填寫時都以最高規格填寫，把錯誤率壓到10%以下，對正確度有很大信心，今天送件多出1萬多，對合格件數一點都不擔心，非常有信心一次可過關，另7月初還有民眾送件的數千件可補件。以40天內為標準，希望市府在這期限內完成，30天內審查完更好。

市府民政處表示，收件到有40天查對時間，但中選會要求在30天內查對完成，如分數不足可在10天內補件，如果符合人數由選會會宣告案件成立後，在20到60天內投票 。因此最快9月、最慢年底11、12月。

基隆市選委會收件後，將由市選委會和戶政事務所兩個體系查對連署書數量、格式及不合格件數剔除。不符規定的情況有下列情況，連署人姓名、國民身分證統一編號或戶籍地址書寫錯誤或不明；連署人名冊未經連署人簽名或蓋章；連署人連署，有偽造情事。

依選罷法規定，縣（市）長之罷免 應於第二階送案後，40日內查對連署人名冊，不符規定應予刪除。如不足規定人數，由選舉委員會通知提議人之領銜人於10日內補提，屆期不補提或補提仍不足規定人數，選舉委員會應為罷免案不成立之宣告，並應將刪除之連署人及其個別事由列冊通知提議之領銜人；連署人數符合規定者，選舉委員會應為罷免案成立之宣告。