不上網也不用手機 中研院新科院士楊儒賓不怕AI搶工作

新科院士楊儒賓，是台灣新儒學的代表人物，屢屢在中國哲學研究領域突破舊典範、開闢新議題。記者陳宛茜／攝影

新科院士楊儒賓，是台灣新儒學的代表人物，屢屢在中國哲學研究領域突破舊典範、開闢新議題。現任清華大學講座教授的他在「理工重鎮」任教多年，卻到現在都不用電腦、手機等3C用品，當然也不上網。被問到AI 浪潮崛起，擔不擔心人文被AI搶走工作，他表示「 AI缺乏精神內涵、沒有風格」，但這兩者都是人文領域的核心。

楊儒賓跟同在清大研究的中研院院士黃一農是超級好朋友，但黃一農是由理科轉型文科當上院士的傳奇人物，以大數據研究紅樓夢的手法獨步華人 世界。楊儒賓卻跟他相反，沒電腦也不會上網，他搞笑表示「我就是來羞辱他的」。

怕不怕沒用網路、不使用大數據跟不上時代脈動、研究速度比別人慢?他持相反態度，認為在資訊爆炸的時代，人們若要專精學問，重點「不是要吸收多少、而是排斥多少」。

不用手機、電腦也不上網，楊儒賓也不用冷氣。「這是對現代文明的抗議」。他表示，這些新科技對他來說「造成更多的干擾」，寧可捨棄、花更多時間看文章。而只用人腦閱讀文章，他認為可以更緩慢但更有深度，「所有創造的過程都是極大的神秘，跟你的人格和生命、風格有極大的關係」，這都不是AI可以取代的。