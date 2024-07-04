我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想取代拜登？密西根州長否認暗地推動「徵召小桂」

東奧寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

防堵網路詐騙 Meta將優先移除高風險帳號、廣告

中央社記者蘇思云台北4日電
Meta全力支持打詐，優先移除高風險詐騙帳號、廣告。(美聯社)
Meta全力支持打詐，優先移除高風險詐騙帳號、廣告。(美聯社)

數發部長黃彥男今天邀Meta共同討論防詐措施，Meta表示，全力支持數發部打詐行動，落實網路廣告平台防詐義務，也會跟數發部建立溝通管道，優先移除高風險詐騙帳號、廣告。

數發部6月24日邀GoogleLINE研商防詐措施，業者都表示願意配合立法院審議中的行政院版「詐欺犯罪危害防制條例」，數發部今天下午也邀Meta開會，雙方開會時間約1小時多。

數發部晚間發布新聞稿，黃彥男在會中表示，短期策略上，數發部「打詐通報查詢網」預定最快8月推出，整合社群平台偽冒訊息檢舉管道，提供民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息的服務。

黃彥男表示，未來通報系統上線後，規劃朝自動化通報為目標，把可疑訊息分流後，交給政府各權責機關或網路平台處理，並隨時公告辦理進度。長期策略面，督促所有平台業者，配合審議中的行政院版「詐欺犯罪危害防制條例」。

在「打詐通報查詢網」上線前，數發部已啟動公眾人物反詐通報專用通道，代理名人向網路廣告平台業者通報偽冒及高風險詐騙廣告，減少不肖人士冒名散布詐騙訊息的機會。

Meta代表表示，已開始跟數發部規劃建立受信任通報機制，積極配合政府的打詐行動、研擬配套措施，平台已著手開發防範詐騙的金融服務廣告機制，並已上線強化金融服務廣告透明度、揭露出資者帳號等相關防詐措施。

Meta會中說明，也會藉資訊月宣導專區，攜手數發部推廣「打詐通報查詢網」，快速下架平台上的可疑廣告；另外也會透過官方合作的粉絲專頁，跟政府合作推廣識詐教育，提升民眾防詐意識。

黃彥男也呼籲，打擊詐騙是全民共識，請網路廣告平台業者配合落實防詐義務，降低民眾受害機會。

詐欺 Google LINE

上一則

誤信「曹興誠」假訊息 台女投資近500萬驚覺受騙

下一則

中研院遷台後首見法學院士 民法學泰斗王澤鑑獲選

延伸閱讀

Threads誕生1周年 每月活躍數破1.75億人 Z世代最關注娛樂消息

Threads誕生1周年 每月活躍數破1.75億人 Z世代最關注娛樂消息
AI驅動 美股成大泡沫？專家提2警訊：但現在做空的是瘋子

AI驅動 美股成大泡沫？專家提2警訊：但現在做空的是瘋子
跟進澳洲腳步 紐西蘭將強制臉書、Google付費給媒體

跟進澳洲腳步 紐西蘭將強制臉書、Google付費給媒體
歐盟指控Meta 購買有無廣告模式 違反DMA規定

歐盟指控Meta 購買有無廣告模式 違反DMA規定

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
一艘澎湖漁船在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，與7艘中國海警船對峙。(記者廖炳棋／翻攝)

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

2024-07-02 10:42
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46

超人氣

更多 >
麥當勞星期五送免費薯條到年底 限用手機應用程式訂餐

麥當勞星期五送免費薯條到年底 限用手機應用程式訂餐
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股
22歲華裔舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員

22歲華裔舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員