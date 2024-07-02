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備戰2028？盧秀燕將請益王金平 韓國瑜被點名選主席

記者徐白櫻、陳秋雲／台中3日電
台中市長盧秀燕（右）傳出7月將訪美，引發備戰2028總統大選聯想。針對媒體追問，盧僅以微笑回應。（記者陳秋雲／攝影）
台中市長盧秀燕（右）傳出7月將訪美，引發備戰2028總統大選聯想。針對媒體追問，盧僅以微笑回應。（記者陳秋雲／攝影）

台中市長盧秀燕繼4月訪新加坡，傳出7月將訪美；先前才赴新北和新北市長侯友宜市政交流，5日又要向立法院前院長王金平請益。盧秀燕動作頻頻，引發備戰2028總統大選的聯想。

盧秀燕本周五將率農業團隊到高雄與王金平餐敘，王金平邀約80人，包含當地農會代表、民代等出席。王金平退而不休，前總統馬英九、鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨主席朱立倫和侯友宜等人都曾赴王宅拜會。

高雄白派大老、市農會理事長蕭漢俊證實此事，他表示，周五當晚6時，王金平將在路竹老家宴請盧秀燕及鄭照新等市府人員約十人，當天高雄黨籍立委、議員及企業界人士出席，多達百餘人，以行動展現高雄人熱情。他說，盧秀燕初次來訪，本就應該展現地主之誼，「我不知道會不會談選舉」。

相關人士透露，王金平上月在台中碰見曾在高市府服務的鄭照新，向鄭表達希望找時間拜會盧秀燕。鄭回市府傳達王的心意，盧秀燕覺得應該由晚輩主動拜會前輩，因而促成5日餐敘之約。

盧秀燕對政治拿捏分寸一向精準，外界猜測她要在2028攻大位，甚至兩年後參選國民黨主席，盧未說破，只先廣結善緣、徐圖後進。一如高雄政壇人士說，盧本周五拜訪王金平，相較侯友宜在總統大選前的拜訪，兩者落差很大，讓人的感受也大大不同。

盧秀燕之外，立法院長韓國瑜也炙手可熱，頻被點名選國民黨主席、總統。擔任立法院長五個月，韓國瑜聲量大漲，連視察立院故障電梯都成全國焦點，「新韓流」隨時可能再起。

韓國瑜昨天到故宮博物院南部院區參加夏日親子藝術月開幕活動，他身披紅色披風、揮舞玩具寶劍，化身「故宮勇者王」，還欣賞翠玉白菜等國寶。難得一派輕鬆，韓國瑜說，大家都知道立法院最近議事攻防拉鋸緊張，幕僚建議到故宮南院接近藝術與人文，親近小朋友，「來個心靈上的三溫暖」，不要每天都在立法院，「政治張力太大了」。

盧秀燕與韓國瑜私交不錯，但在2028之前，兩人之間的競合關係，都格外令外界關注。

立法院長韓國瑜（左）2日出席故宮南院親子藝術月開幕，身披紅色披風、揮舞玩具寶劍，...
立法院長韓國瑜（左）2日出席故宮南院親子藝術月開幕，身披紅色披風、揮舞玩具寶劍，化身「故宮勇者王」。（記者劉學聖／攝影）

王金平 韓國瑜 國民黨

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