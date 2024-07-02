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澎湖漁船遭中國海警船帶走 船上有2名台籍、3名印尼籍

記者蔡家蓁／金門即時報導
澎湖籍漁船大進滿88號在金門東北角海域捕撈小管，因不明原因遭中共海警船逼近、強行登檢帶走。(圖／民眾提供)
澎湖籍漁船大進滿88號在金門東北角海域捕撈小管，因不明原因遭中共海警船逼近、強行登檢帶走。(圖／民眾提供)

一艘澎湖漁船大進滿88號台灣時間2日晚間8時許傳出在金門外海作業，遭2艘中國海警船強行登檢，並在晚間10時多將船隻帶回中國圍頭港，已知船上共有5人，有2名台籍，3名印尼籍，據金門漁業相關人士透露，現在是中國伏魚季，大進滿號應該是越界捕魚才被帶走。

據瞭解，這艘澎湖西嶼竹灣大進滿88號型號是CT4單拖網，它是3天前從澎湖出發、2天前開到中線，過去24小時內一直在泉州圍頭東方約12公里處徘徊，約距金門東北海域23.7海浬，目前船已被中國海警船14057帶回圍頭港。

消息人士透露，台海巡人員在晚間7時多就有得到訊息，有多艘澎湖漁船在圍頭附近海域作業，本來接到是海警要登檢另一艘漁船的訊息，後來卻是大進滿漁船遭拍照登檢，而台海巡署金馬澎分署獲報也立刻派遣2艘艇鑑到相關地點，沒想到大進滿漁船已被中國控制帶走，旁邊還有2艘海警船，全程戒護，而其他澎湖籍漁船見狀也嚇得鳥獸散。

有金門地方人士表示，原本事件傳出之時，一度還以為是金門漁船被帶走，後來跟金門區漁會瞭解，得知金門的漁民都知道近期兩岸關係敏感，大家都乖乖地待在台方水域，不敢越界；雖然過往澎湖漁船都會過來該海域捕撈小管，但近期兩岸關係不佳，連帶中國海警執法也嚴格起來。

該人士還說，從5月到8月是中國的伏魚季，基本上這時間中國漁船不得出海捕魚，中國漁船大都不敢違規，所以這時間出現在海面上的船隻，都會引起海警的關注，澎湖漁船可能運氣不佳，剛好撞上海警的槍桿上；據悉，當時金門外海有8艘中國海警船在巡弋中，澎湖船不在台灣的禁限制水域範圍內，脫離台方雷達的範圍，所以不知危險已悄然降臨。

澎湖漁船大進滿88號今天晚間的移動路徑圖。(圖／摘自網路)
澎湖漁船大進滿88號今天晚間的移動路徑圖。(圖／摘自網路)
一艘澎湖漁船大進滿88號今天晚間在金門外海作業，遭2艘中國海警船強行登檢，圖為將...
一艘澎湖漁船大進滿88號今天晚間在金門外海作業，遭2艘中國海警船強行登檢，圖為將其帶走的同款海警船。(圖／金門民眾提供)
一艘澎湖漁船大進滿88號今天晚間在金門外海作業，遭2艘中國海警船強行登檢。（本報...
一艘澎湖漁船大進滿88號今天晚間在金門外海作業，遭2艘中國海警船強行登檢。（本報系資料照片）

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