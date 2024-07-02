民運人士持台國旗抗議李強訪紐被毆 歐江安籲查清施暴者

台駐紐西蘭代表歐江安。（台駐紐西蘭代表處提供）中央社

中國總理李強 6月訪問紐西蘭期間，民運人士因持台灣國旗抗議遭毆。駐紐西蘭代表歐江安回應紐媒，籲查清施暴者身分，釐清是否為外國政府特工或境外勢力資助的代理人。

中國總理李強6月訪問紐西蘭時，兩名中國民運人士手持台灣國旗，現身在奧克蘭李強下榻旅館前高喊支持台灣、西藏、新疆維吾爾族、香港 及中國自由等，遭到中方不明人士圍毆施暴，導致手臂及腳踝受傷。

紐西蘭最大新聞網Stuff請歐江安評論，並於7月1日全文刊登歐江安回應。

歐江安對於中國民運人士在紐西蘭自由國度，僅因表達支持民主、人權立場，即遭中方不明人士當眾進行肢體攻擊深表震驚。

她強調維護紐西蘭民主多元的重要性，並請紐方當局盡速釐清暴力行為的責任歸屬。

歐江安指出，此令人聯想到2022年支持香港的民主人士在中國駐英國曼徹斯特總領事館前抗議時被中方官員毆打事件，因此呼籲紐西蘭當局正視此暴力事件的嚴重性，有必要指認攻擊者身分並釐清是否為外國政府特工或境外勢力資助的代理人。

歐江安另強調，確保紐西蘭社會的安全與自由、不受外國勢力滲透極為重要，任何人都不應僅為捍衛人權與民主而遭受恐嚇或肢體攻擊。

Stuff新聞網提到，雖然北京主張台灣為中國一省，但台灣民選政府與台灣人民都無畏中國共產黨長年威脅與恐嚇。

此外，Stuff新聞網耗費3年時間深入追蹤調查中國長年干預滲透紐西蘭情形，並於6月13日中國總理李強來訪當日公布「漫長遊戲」（The Long Game） 紀錄片，揭露中國統戰部長達30年在紐西蘭華人社區派遣間諜 進行監控、非法逮捕、迫害異己及謀殺等暴行，並由中共黨部訓練的議員入主國會，對不同政黨及政要提供不法政治獻金及滲透，紀錄片震驚紐國各界。

面對輿論撻伐，中國駐紐西蘭大使館發表長篇聲明，嚴辭抨擊紀錄片，並警告紐西蘭媒體不得再報導任何有關外國干預的新聞，否則「後果將不利紐西蘭」。中國使館言論被解讀為公然恐嚇紐西蘭媒體。

針對中國公然恐嚇紐西蘭媒體，歐江安表示支持媒體的新聞自由。

歐江安強調，「記者有探討任何議題的自由，其公布的調查結果可增進社會大眾的瞭解，尤其涉及外國滲透、間諜活動及安全議題更顯重要。第四權是真相的探索者，記者們應該受到珍惜與肯定，而非被威脅」。