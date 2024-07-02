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即將卸任AIT處長 孫曉雅感性用中文感謝蕭美琴

記者陳熙文／台北即時報導
美國在台協會AIT處長孫曉雅即將任滿離任，今任內最後一次主持「美國獨立紀念日酒會」。(圖／本報系資料照片)
美國在台協會AIT處長孫曉雅即將任滿離任，今任內最後一次主持「美國獨立紀念日酒會」。(圖／本報系資料照片)

台灣副總統蕭美琴今出席「美國獨立紀念日酒會」。即將卸任的美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）在致詞時特別以中文對蕭美琴表達感謝，不但肯定她的領導能力，也表示在賴清德總統執政之下，台美關係將持續蓬勃發展。

美國今年慶祝獨立第248周年，AIT今晚於台北君悅飯店舉行「美國獨立紀念日酒會」，包括立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫、台積電創辦人張忠謀等人皆出席。

孫曉雅將於本周離台，未來將由美國駐日公使谷立言（Raymond Greene）接任AIT台北處長。孫曉雅致詞時表示，這是她第三年主持獨立紀念日酒會，也是最後一次，並以中文感性地向蕭美琴表達感謝，展現兩人好交情。

孫曉雅說，蕭美琴致力於讓台灣人民享有和平與繁榮的堅持始終維持不變，並稱讚她在日益複雜的地緣政治中，展現出穩定的領導力；她相信在賴清德的執政下，美台之間的友誼將會持續蓬勃發展。孫曉雅也感謝蕭美琴為了增進台灣對全球經濟與社會的貢獻所做的種種努力。

蕭美琴在致詞時則說，過去四年，她不但有幸在第一排觀察，也參與台美合作關係的拓展、深化，和強化。蕭也對孫曉雅表達感謝，認為她的活力和貢獻，讓台美關係更加緊密。

蕭美琴感謝美國在「台灣關係法」的框架之下，透過不同方法和工具，支持台灣在面對軍事威迫時強化國防能力，也感謝美國跨黨派對台灣和平與穩定的支持。她表示，在賴清德「四大和平支柱」的計畫之下，台灣政府承諾深化各項合作，以及維持兩岸的和平與穩定。

孫曉雅 賴清德 AIT

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