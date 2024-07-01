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賴清德執政1個月 民調：觀望民眾轉向不滿意大於滿意

記者陳熙文／台北即時報導
台灣總統賴清德。圖／聯合報系資料照片
台灣總統賴清德。圖／聯合報系資料照片

美麗島電子報今公布最新國政民調賴清德總統雖然滿意度上升，但不滿意度也同樣上升，甚至增加9.4%。民調指出，賴清德就任之際原本觀望未表態的民眾有11.8%在其執政1個月後已有評價，其中轉向不滿意的明顯多於滿意。

美麗島電子報於6月25日至27日委託調查，並在今日公布最新國政民調。民眾在賴清德上任一個月後，有47.6%的民眾滿意賴清德執政表現（其中13.5%很滿意、34.1%還算滿意）比上月增加2.4個百分點；另外，有34.7%的民眾表達不滿意（其中16.4%很不滿意、18.3%有點不滿意）比上月陡增9.4個百分點。

民調指出，對照上月調查可見，賴清德就任之際原本觀望未表態的民眾有11.8%在其執政1個月後已有評價，而轉向不滿意的明顯多於滿意。而值得注意是，對照上月調查可見，男性、或新北市與桃竹苗及高屏，和基宜花東離島、或30至69歲、或高中與專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等族群不滿意賴清德執政的比上月至少增加10個百分點。

民調點出，經由交叉分析得見基宜花東離島、或50至59歲、或民眾黨支持者，與泛藍民眾等族群不滿意賴清德執政的多於滿意，其餘各群民眾大多數傾向滿意賴清德執政，尤其雲嘉南與高屏、或20至29歲與40至49歲及70歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群超過半數滿意賴清德執政；中立民眾有38.3%滿意賴清德執政、32.6%不滿意，認為國內經濟現況不好的民眾有56.5%不滿意賴清德執政。

民調也點出，對於新政府未來4年提供產業和民生用電與穩定性抱持信心的民眾有79.3%滿意賴清德執政，而對此不具信心的民眾有62.7%不滿意賴清德執政，認為國會有必要修法延長核電廠使用期限的民眾47.9%不滿意賴清德執政，而認為沒必要為此修法的則有75.3%滿意賴清德執政。

該民調成功完訪1074人（住宅電話752人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3%。

賴清德 民調

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