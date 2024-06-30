巴奈「天安門說」引爆政治地雷 台文化部發聲明道歉

第35屆金曲獎頒獎典禮甫結束，《最佳台語專輯獎》得主巴奈(左)的致詞時的「天安門說」引爆政治地雷。(記者葉信菉／攝影)

台灣第35屆金曲獎頒獎典禮甫結束，《最佳台語專輯獎》得主巴奈的致詞時的「天安門 說」引爆政治地雷。文化部深夜發出聲明表示，有關金曲GMA臉書 專頁針對「最佳台語專輯獎」得主巴奈致詞感言未能完整呈現全文，以及熱狗表演時麥克風失聲等事件，文化部表達誠心歉意。

巴奈致詞時表示:「我們這個島有很多不一樣的文化，有很多很重要地、不一樣的族群，但是這個苦難的島，大家都很辛苦，有的時候支配者是綠色的，有時候支配者是藍色的，但是你一定不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的。剛剛結束了7年在凱道的抗議，為了原住民 族群傳統領域的事情，但是我更想要講的事，雖然我們不一樣的族群在我們這個母親、這個島上，我們都有不一樣的苦難，但是有一件事情今天晚上也請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油。」

金曲獎GMA臉書第一次節錄的得獎敢言，並未完整呈現以上內容，引來網友批評。

文化部說明，金曲獎每段得獎感言社群發文配合典禮節奏，由小編群聽打發言後儘快摘錄登於臉書，絕非刻意針對這段發言不完整呈現。文化部強調，文化部尊重每一位創作者，這是自由民主國家的基本信念，絕對不會故意刪減任何人的發言，文化部已要求金曲GMA臉書完成完整呈現。

另針對熱狗演出時發生麥克風事故，初步了解為麥克風現場音軌問題，文化部已請承辦單位台視徹底查明並檢討責任。

文化部表示，針對第35屆金曲獎各項不足之處，文化部及承辦單位虛心接受各界意見，針對疏失部分已立即進行檢討，亦將予以咎責，並作為往後各項典禮的借鏡。