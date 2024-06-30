我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

語言不通、缺中文標識 華人上房屋法庭碰壁

亞馬遜Kindle中國電子店：30日起正式終止服務

巴奈「天安門說」引爆政治地雷 台文化部發聲明道歉

記者陳宛茜／台北即時報導
第35屆金曲獎頒獎典禮甫結束，《最佳台語專輯獎》得主巴奈(左)的致詞時的「天安門說」引爆政治地雷。(記者葉信菉／攝影)
第35屆金曲獎頒獎典禮甫結束，《最佳台語專輯獎》得主巴奈(左)的致詞時的「天安門說」引爆政治地雷。(記者葉信菉／攝影)

台灣第35屆金曲獎頒獎典禮甫結束，《最佳台語專輯獎》得主巴奈的致詞時的「天安門說」引爆政治地雷。文化部深夜發出聲明表示，有關金曲GMA臉書專頁針對「最佳台語專輯獎」得主巴奈致詞感言未能完整呈現全文，以及熱狗表演時麥克風失聲等事件，文化部表達誠心歉意。

巴奈致詞時表示:「我們這個島有很多不一樣的文化，有很多很重要地、不一樣的族群，但是這個苦難的島，大家都很辛苦，有的時候支配者是綠色的，有時候支配者是藍色的，但是你一定不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的。剛剛結束了7年在凱道的抗議，為了原住民族群傳統領域的事情，但是我更想要講的事，雖然我們不一樣的族群在我們這個母親、這個島上，我們都有不一樣的苦難，但是有一件事情今天晚上也請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油。」

金曲獎GMA臉書第一次節錄的得獎敢言，並未完整呈現以上內容，引來網友批評。

文化部說明，金曲獎每段得獎感言社群發文配合典禮節奏，由小編群聽打發言後儘快摘錄登於臉書，絕非刻意針對這段發言不完整呈現。文化部強調，文化部尊重每一位創作者，這是自由民主國家的基本信念，絕對不會故意刪減任何人的發言，文化部已要求金曲GMA臉書完成完整呈現。

另針對熱狗演出時發生麥克風事故，初步了解為麥克風現場音軌問題，文化部已請承辦單位台視徹底查明並檢討責任。

文化部表示，針對第35屆金曲獎各項不足之處，文化部及承辦單位虛心接受各界意見，針對疏失部分已立即進行檢討，亦將予以咎責，並作為往後各項典禮的借鏡。

臉書 天安門 原住民

上一則

大屋頂下／中南海必須承認其兩岸政策失敗 從地動山搖到我不上當

下一則

游泳課玩鳥被糾正 小學男童竟告老師「管教失當」索賠

延伸閱讀

巴奈獲獎談天安門秒「被消失」 中導演聽嘸歌嘆：這就是魔幻國度日常

巴奈獲獎談天安門秒「被消失」 中導演聽嘸歌嘆：這就是魔幻國度日常
熱狗金曲獎上麥克風失聲 台上直接下跪：再給我機會

熱狗金曲獎上麥克風失聲 台上直接下跪：再給我機會
人都到台灣了 陸歌手突集體缺席金曲獎

人都到台灣了 陸歌手突集體缺席金曲獎
金曲35／孫盛希、楊乃文最後只差2票 草東投了3輪才勝出

金曲35／孫盛希、楊乃文最後只差2票 草東投了3輪才勝出

熱門新聞

台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
台灣近日午後常有豪雨，日月潭水庫大進補，幾乎逼近滿水位，「神秘黑洞」溢流井伴綠波景觀再現。(圖／張姓讀者提供)

日月潭「神秘黑洞」再現 挾蓄水近乎滿庫好消息

2024-06-23 13:15
中華民國駐美代表俞大㵢。(華盛頓記者張文馨／攝影)

逐一回應爭議 俞大㵢認搭公務車賞櫻、為何要買Cadillac

2024-06-25 20:03
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45

超人氣

更多 >
舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐
電動車充電設施太缺 美近50%車主考慮換回汽油車

電動車充電設施太缺 美近50%車主考慮換回汽油車
周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」

周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」
特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰
Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友