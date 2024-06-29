金曲35落幕 賴清德：捍衛所有音樂人創作自由

台灣總統賴清德。中央社

金曲35剛剛落幕，台灣總統賴清德 說，音樂是人生，也是無所拘束的自由，政府會繼續守護、捍衛所有音樂人創作的自由，持續打造更好的環境跟舞台，讓更多的音樂作品呈現給所有人。

第35屆金曲獎昨天深夜落幕，賴清德透過臉書表示，請大家把掌聲留給每一位熱愛音樂的朋友，今年35歲的金曲獎，已經頒了超過一千座獎座，不同語言、不同種族的旋律，都能站上金曲獎的舞台，也能夠從金曲獎的故鄉，飛向全世界。

賴清德說，他要恭喜每一位入圍 者和得獎者，也希望大家在典禮結束後，都能聽聽今天你可能陌生、但又被觸動的專輯和歌曲，從這些音樂，找到屬於自己人生的BGM。

賴清德表示，因為有些音樂，我們聽了就不會忘記，獲得最佳台語專輯獎的歌手巴奈的感言，我們也不會忘記，她希望大家一定要好好認識我們的母親台灣。

賴清德指出，巴奈說：「這個苦難的島，大家都很辛苦，有時候支配者是綠色，有時候支配者是藍色，但是你一定不要以為，流行音樂跟政治是沒有關係的。」她也說：「金曲獎35年，但是你們知道嗎？天安門 事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」

賴清德強調，音樂是人生，音樂也是無所拘束的自由，政府會繼續守護、捍衛所有音樂人創作的自由，並持續打造更好的環境跟舞台，讓更多的音樂作品呈現給所有人。