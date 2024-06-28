台灣博愛座將改名「優先席」 網批：只會玩文字遊戲

近來屢傳博愛座衝突，衛福部28日預告修正身障權法第53條，將「博愛座」修正為「優先席」，優先乘坐對象的「老弱婦孺」修正為「其他實際需要者」。（本報資料照片）

近期博愛座 爭議頻傳，衛福部長邱泰源日前要求社家署單條修正「身心障礙者權益保障法」第53條的博愛座規定，並於昨天預告、七天後截止，除將博愛座更名「優先席」，也調整適用對象，將優先乘坐博愛座之「老弱婦孺」，修正為「其他實際需要者」。

不過，網友不領情，「抄日本 ，又抄的不三不四」、「改名跟沒改完全一樣」、「換湯不換藥」、「優先席不就英文直翻而已」、「就只會玩文字遊戲」。

博愛座讓座紛爭不斷，在輿論壓力下，衛福部一周內完成法制程序，且以單條修正方式修正身權法，對外預告修正草案。草案說明指設置博愛座起於因應需求族群日漸增加，為彰顯其重要性，並優先禮讓給有需要乘坐者的精神，參考英、法、日本，這些國家均設類似台灣「博愛座」，提供有需求者使用，以「優先席」命名。

衛福部指出，為與國際接軌，並落實該座位設置原意是優先禮讓給有需要者乘坐，以回應近期博愛座爭議事件，所以修法將「博愛座」改為「優先席」，並將優先乘坐博愛座對象的「老弱婦孺」，擴大為「其他實際需要者」。

社家署副署長張美美表示，考量近日博愛座爭議頻傳，衛福部將預告期由一般法案預告兩個月，本次將預告期縮短為七日，希望盡快解決爭議，行政部門加速作業，但身權法修法仍須通過立法院排審通過才能實施，實施後衛福部將與交通部討論，如何與運輸業者協調修正博愛座標示。

針對博愛座改優先席，PTT八卦版掀起討論，「外勞改移工，逃逸改失聯」、「改個名字哪有用」、「只能說永遠都在做這種表面形式的東西，相信博愛座改優先席會有用，就好像認為外勞改稱移工，歧視 就會消失一樣」、「改名有用，我早就改叫金城武了啦」。

有網友表示，日本也是稱優先席，不過，台灣的問題在於將椅子用不同顏色區分，如果真的要完整宣導優先席，但平時視同一般座椅，真的要把顏色拿掉。其他網友表示，「如果不取消，起碼座椅顏色不要特別做區隔」、「圖也要改啊，不要上面都畫老人」、「圖示只剩下坐輪椅的跟孕婦如何」、「椅子不換顏色都一樣啦」、「至少圖示改了也比較沒話說」。

對於乘坐對象將修正為「其他實際需要者」。網友表示，「沒有明確定義，到時候不就又吵成一團？站著很累，想坐下，是不是實際需要」、「這種東西最麻煩了，有些人從外表根本看不出有不適」、「你要定義的不是字面，而是民眾對需求的認定」。

也有網友表示，「重點還是在於要嚴懲那些以暴力脅迫別人讓座的人吧」、「不讓會怎樣嗎」、「主要是讓座這件事，不應該趕人搶座位」、「為了沒強制力的東西修法」。