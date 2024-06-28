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藍營下周排審選罷法 高金素梅、麥玉珍動向成關鍵

記者唐筱恬／台北即時報導
台立法院修正「公職人員選舉罷免法」將門檻調降後，導致罷免提案不斷。記者邱瑞杰／翻攝
台立法院修正「公職人員選舉罷免法」將門檻調降後，導致罷免提案不斷。記者邱瑞杰／翻攝

台立院國會改革之戰引爆罷免潮，傳國民黨立法院黨團擬修法調高罷免門檻。立法院內政委員會排定在7月3日（下周三）舉行「公職人員選舉罷免法」公聽會、7月4日（下周四）審查選罷法，預料下周四若要將法案送出委員會，恐上演表決大戰，屆時民眾黨立委麥玉珍、無黨籍內政委員會召委高金素梅動態將成關鍵。

據了解，高金素梅近日可能因身體不適，下周三、四無法全程在場，將由國民黨立委許宇甄代理主持會議。若內政委員會審查會議時，一但高金素梅未出席，委員會藍綠白席次將呈現藍委6席、綠委6席、白委1席，屆時麥玉珍將成法案能否出委員會的關鍵。

麥玉珍受訪表示，民眾黨立法院黨團反對提高罷免門檻，但認為應修法讓罷免連署方式更嚴謹，連署選總統時需要身分證等，但罷免立委、議員卻是簽簽名就好，如此對公職人員相當不公平，會在近期黨團會議討論後，提出相關修正動議或版本。

公民團體在國會改革大戰後，來勢洶洶擬對國民黨立委發動大罷免之戰。由於現行罷免門檻為「有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上」，罷免門檻偏低使得罷免提案大幅增加，更造成少數民意可以否決多數民意的現象，門檻是否應該合理檢討，將於下周公聽會掀起討論。

立法院內政委員會下周四預計審查「公職人員選舉罷免法」草案，目前立院共計有6個版本，其中國民黨立委許宇甄提出「公職人員選舉罷免法」修正草案，除了主張「就職未滿1年者，不得為罷免之提議與連署」，還設「罷免雙門檻」，維持原條文「同意罷免票數達原選舉區選舉人數4分之1以上」外， 還增訂「罷免同意票數需超過被罷免人當選得票數」。據了解，此版本國民黨中央同意，而不少新科立委也還在觀望目前輿論氛圍與白營修正方向。

罷免 國民黨

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