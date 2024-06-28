台5億高中生案宣判 夏男有罪 假結婚偽造文書判1年6月

台中地院今依偽造文書罪，重判夏男1年6月。圖／報系資料照

台中五億賴姓高中生案，台中地院今認定夏姓地政士助理為謀賴的遺產假結婚，依偽造文書罪重判夏1年6月徒刑；法院指出，夏趁賴剛滿18歲涉世未深、對他信任弱點，以話術帶去同性登記婚，目的卻是謀取對方龐大遺產，痛批夏濫用婚姻登記制度，惡性甚高、毫無悔意，予以重判。

台中地院指出，賴姓高中生自父親繼承不動產，簽不動產贈與契約時由夏男、夏父擔任見證人，當時夏才認識賴；後來賴父病重住院，賴擔心爸爸的元配來爭產，因而將不動產所有權狀交由夏父保管，直到賴父過世，賴遭父親元配刁難，夏自此萌生謀取賴繼承的遺產。

法院查，夏男並無結婚真意，當天攜帶事先擅打好要和賴同性結婚書約、戶口名簿，藉以討論遺產規畫約賴出門，再提議2人形式上登記結婚，可防止賴父元配爭產。

賴因父親過世、獨自面對家族爭產糾紛，內心徬徨又極度信任夏，未深思熟慮就答應一起假結婚，並由夏臨時在超商 、戶政事務所隨機找人，在其等同性結婚書約上當證人簽字，成功辦理同性登記婚。

法院根據夏、賴對話紀錄，發現彼此無親密互動，從賴高中導師、同學證詞也知，賴排斥同性接觸是異性戀，無同性或雙性戀傾向，另簽字證人表示，夏、賴登記時未見有何絲毫喜悅或親密舉止，足見2人並無建立親密性、排他性之永久結婚關係，認定2人「顯無結婚真意。」

從夏證詞也可知，賴男因父親過世悲痛至極，談及父親過世後就前往登記婚，顯見夏、賴辦登記婚與賴父過世、處理遺產有關。

法院審酌，夏犯後矢口否認，飾詞狡辯，態度不佳且毫無悔意，斟酌他犯罪動機、為圖個人私利，利用賴年紀輕、涉世未深、極欲解決家族爭產問題，又趁賴極信賴他的人性弱點，以話術邀賴共同犯偽造文書。

法院認為，夏居主導地位，主觀惡性甚高，法治觀念極度偏差，夏辦理假結婚背後牽涉賴名下龐大財產利益，犯罪手段明顯悖離一般人民道德感情，嚴重侵害、濫用民法所建立的婚姻登記制度，犯罪情節重大，損害甚鉅，因此量處1年6月。