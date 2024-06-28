我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

77中國人偷渡義大利淪奴工 被拍裸照、無限期工作

持槍闖布魯克林中餐廳劫食客 2匪仍在逃

寮國「一中」下對台免簽 台外交部批北京製造假象

中央社台北28日電
中國遊客遊覽寮國首都萬象景點塔鑾。 （新華社）
中國遊客遊覽寮國首都萬象景點塔鑾。 （新華社）

寮國宣布對中國採取普通護照15天免簽政策，台灣也適用其中。外交部今天譴責，中國在國際間施壓他國貶抑台灣主權、意圖扭曲國際視聽、營造「台灣為中國的一部分」假象等惡劣行徑，並呼籲寮國勿扈從中國貶抑台灣主權地位。

外交部今天晚間發布新聞稿指出，寮國政府為推廣觀光旅遊，於26日簽發一份針對中國旅客實施免簽入境的文件，內容規定自7月1日至12月31日有旅行社陪同的中國團體觀光客，透過在寮國立案的旅行社安排行程，並事前提出免簽申請，可免簽入境寮國停留15天。

外交部表示，經查證該免簽文件的實施對象為中國及港澳台遊客，但文件實施細則中也敘明，台灣旅客入境時仍需申請落地簽證

外交部重申，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，對於中國在國際間施壓他國貶抑台灣主權、意圖扭曲國際視聽、營造「台灣為中國的一部分」假象等惡劣行徑予以強力譴責。外交部並已指示駐越南代表處向寮國政府再次聲明台灣立場，呼籲寮國政府勿扈從中國貶抑台灣主權地位。

外交部提醒民眾，目前赴寮國旅遊的入境規定未有改變，民眾可以落地簽證或電子簽證等方式入境寮國，相關申請方式及須知均公布於外交部領事事務局官網。

簽證 觀光 中華民國

上一則

李四川選新北市長？蔣萬安改唱這情歌「愛我別走」

延伸閱讀

俞大㵢遭控亂花公帑 林佳龍：不會讓他停職調查

俞大㵢遭控亂花公帑 林佳龍：不會讓他停職調查
蘇州襲擊案 江蘇女勇救日本母子被捅數刀亡 中網民：她救了外交部

蘇州襲擊案 江蘇女勇救日本母子被捅數刀亡 中網民：她救了外交部
寮國宣布對中國15天免簽 包含「港澳台」

寮國宣布對中國15天免簽 包含「港澳台」
史坦普維持中國主權信用「A+」評級 展望「穩定」不變

史坦普維持中國主權信用「A+」評級 展望「穩定」不變

熱門新聞

台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40

超人氣

更多 >
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務
角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了

角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了
短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑