寮國「一中」下對台免簽 台外交部批北京製造假象

中國遊客遊覽寮國首都萬象景點塔鑾。 （新華社）

寮國宣布對中國採取普通護照15天免簽政策，台灣也適用其中。外交部今天譴責，中國在國際間施壓他國貶抑台灣主權、意圖扭曲國際視聽、營造「台灣為中國的一部分」假象等惡劣行徑，並呼籲寮國勿扈從中國貶抑台灣主權地位。

外交部今天晚間發布新聞稿指出，寮國政府為推廣觀光 旅遊，於26日簽發一份針對中國旅客實施免簽入境的文件，內容規定自7月1日至12月31日有旅行社陪同的中國團體觀光客，透過在寮國立案的旅行社安排行程，並事前提出免簽申請，可免簽入境寮國停留15天。

外交部表示，經查證該免簽文件的實施對象為中國及港澳台遊客，但文件實施細則中也敘明，台灣旅客入境時仍需申請落地簽證 。

外交部重申，中華民國 （台灣）與中華人民共和國互不隸屬，對於中國在國際間施壓他國貶抑台灣主權、意圖扭曲國際視聽、營造「台灣為中國的一部分」假象等惡劣行徑予以強力譴責。外交部並已指示駐越南代表處向寮國政府再次聲明台灣立場，呼籲寮國政府勿扈從中國貶抑台灣主權地位。

外交部提醒民眾，目前赴寮國旅遊的入境規定未有改變，民眾可以落地簽證或電子簽證等方式入境寮國，相關申請方式及須知均公布於外交部領事事務局官網。