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中港澳旅遊燈號橙色警戒 民眾黨立委：搞台獨預備動作

記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委林國成。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委林國成。圖／聯合報系資料照片

陸委會今天宣布調升陸港澳旅遊燈號為「橙色」，呼籲非必要避免前往。民眾黨立委林國成認為，不管橙色或紅色警示燈都僅是政府自己的評估，大內宣性質高於實質作用，直言「做這些都是搞台獨的預備動作！」

林國成表示，蔡政府執政8年兩岸關係降到冰點，賴政府就職一個多月兩岸關係已經降到雪霜地步，「對岸管你這些東西嗎？」旅遊警示僅是政府自己的評估，兩岸政府空中較勁，無視人民真心感受，應朝和平方向邁進才是人民之福。

林國成表示，民眾本來期待賴總統上任後會緩和兩岸關係，但賴清德就職後卻比蔡英文政府更激進，未來賴清德執政四年要和對岸坐下來談的機會微乎其微，憂心「和平越來越遠、擦槍走火可能性越來越高。」

林國成指出，兩岸關係要改變，雙方都要拋出善意，賴政府應提出建設性的政策，但目前看來兩岸雙方都沒有善意之舉，僅是對抗，這樣下去兩岸關係一定會越來越糟糕，「沒有和平就不能安定」。

林國成憂心，賴政府用硬碰硬的方式無助於兩岸發展，目前兩岸互不尊重、互不禮讓，「今天陸委會用橙燈也好、紅燈也好，說實在只是恐嚇自己的百姓，跟事實是否有出入就靜觀其變。」

林國成表示，台灣有將近100萬人到中國做生意，賴總統若要解決歷史問題，就不要再欺騙台灣人民，應和對岸好好談談和平共存的底線，呼籲台灣台灣不要「頭髮試火」，對岸也不要「以大欺小」步步進逼，這樣才會有和談的契機。

賴清德 蔡英文

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