蔡英文卸任後首度露面 曝心聲：感覺不能老是躲在家裡

嘉義福容voco酒店舉辦開幕酒會，台灣前總統蔡英文受邀參加，是卸任後首個公開行程，面帶笑容心情愉快。(記者魯永明／攝影)

台灣雲嘉地區最高樓的「嘉義福容voco酒店」今天正式開幕，開幕酒會藍綠政治要角齊聚，台灣前總統蔡英文 、前行政院長蘇貞昌受邀參加，小英卸任後首個公開行程，她致詞時曝心聲「感覺不能老是躲在家裡」，趁機出來走走，面帶笑容神清氣爽，但不接受媒體聯訪。

蔡英文說，很高興今天在這場合看到大家，真的非常高興，今天這個聚會能夠看到這麼多好朋友，共同為吳董事長祝賀，同時也祝賀嘉義縣市未來發展，如同黃敏惠所說是一個里程碑，這幾年執政用心規畫嘉義縣市發展，嘉義縣未來科技產業蓄勢待發，能帶進許多人才、企業家到嘉義。

蔡英文也說，卸任後都待在家裡，遛狗時會拍照片放到網路上，但她覺得「不能老是躲在家裡」，今天這個場合剛好有機會讓她出來走走、看看大家，關心地方建設，嘉義福容voco酒店有嘉義101稱號，天氣好時還能遠眺阿里山 。