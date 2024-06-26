我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奪命離岸流 佛州海灘4日內捲走5遊客

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

台灣工商聯拜會海協會 籲勿進一步中止ECFA優惠

中國新聞組／即時報導
中國海協會長張志軍26日會見台灣工商聯參訪團時表示，只有回到九二共識，兩岸交流才能恢復穩定。圖為張志軍資料照。（中新社）
中國海協會長張志軍26日會見台灣工商聯參訪團時表示，只有回到九二共識，兩岸交流才能恢復穩定。圖為張志軍資料照。（中新社）

台灣工商企業聯合會（簡稱「台灣工商聯」）理事長王明祥一行26日下午在北京與中國海協會長張志軍會面時，表達支持九二共識，並希望中國不要再進一步中止ECFA優惠，讓更多台商受傷。王明祥也以俄烏戰爭斯拉夫民族相殘為鑑，呼籲兩岸炎黃子孫要用智慧解決問題，切不可輕啟戰端。。

張志軍則表示，希望台灣人民了解，中國方面對台胞還是相當友善的，但也要知道，台獨絕對是一條死路，兩岸唯有回到九二共識的政治基礎上，才能回到兩岸交流穩定狀態，讓兩岸的合作可以繁榮昌盛。

台灣工商聯此次參訪是由現任監事會主席許顯榮擔任團長。台灣工商聯指出，期待此行能有助於維護兩岸關係和平發展，緩和兩岸當前緊張局勢。

榮譽團長王屏生認為，兩岸交流是所有台商的心願，交流才是硬道理，應該用經貿加強兩岸關係，團結認同兩岸交流的民意，如此才能真正地拉近兩岸距離。

台灣工商聯國際事務委員會主委、台灣大學楊永明教授則表示，應該要多給予現在還在為兩岸關係努力的人一些鼓勵。

台灣工商聯參訪團26日稍早還拜會了中國全國台灣同胞投資企業聯誼會，由會長李政宏、駐會常副會長兼秘書長程金中接待。參訪團也至小米總部參訪，考察小米最新推出的智能電動車SU7，以及小米與徠卡相機合作推出智能手機和米家智能家用及家電產品。

小米 投資 電動車

上一則

綠聲請國會改革釋憲 國民黨團：毀憲亂政是民進黨自己

延伸閱讀

中國22條懲台獨 海基會副董事長：威脅無助兩岸交流

中國22條懲台獨 海基會副董事長：威脅無助兩岸交流
小米休旅車諜照曝光 網友笑稱：法拉米

小米休旅車諜照曝光 網友笑稱：法拉米
中國618電商大促 小米狂賣263億人民幣創高

中國618電商大促 小米狂賣263億人民幣創高
寧德北京電池廠動工 供貨北汽、小米

寧德北京電池廠動工 供貨北汽、小米

熱門新聞

副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
富少李宗瑞犯下多起妨害性自主案，台灣高等法院2018年12月25日裁定應執行29年10月確定，李聲請聲請裁判及法規範憲法審查，憲法法庭第三審查庭一致決裁定不受理。圖／聯合報系資料照

性侵關29年10月超過殺人放火 台富二代聲請釋憲…結果出爐

2024-06-21 16:04

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因

電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因
成與中交易籌碼？若川普重返白宮寶座 前國安官員揭對台可能策略

成與中交易籌碼？若川普重返白宮寶座 前國安官員揭對台可能策略
假領養真蓄奴 白人夫妻被抓包專挑黑人小孩關黑屋、逼務農

假領養真蓄奴 白人夫妻被抓包專挑黑人小孩關黑屋、逼務農
暑假國內100條航線 單程低於30元

暑假國內100條航線 單程低於30元