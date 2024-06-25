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傳中媒介入台灣政論節目製作 NCC：已發函了解

中央社台北25日電
國家通訊傳播委員會（NCC）。(本報資料照片)
國家通訊傳播委員會（NCC）。(本報資料照片)

媒體報導中國官媒在台灣參與電視台政論節目製作，更有人在錄影棚盯梢，確認節目達到中共國台辦要求。NCC今天表示，仍在了解具體狀況，已發函公協會，要求回覆，並呼籲業者注意自律規範，也會了解是否違反衛廣法第27條規定。

自由時報報導，中國官媒在台灣參與製作政論節目，國內某電視台所製播的政論節目，主題、談話腳本均有中國新華社駐台記者高度參與，更在錄影棚盯梢，確認節目達到中國國台辦要求。

外界關注是哪家電視台的節目，國家通訊傳播委員會（NCC）今天對此表示，目前仍在了解具體情況，新聞媒體具備社會公器性質，應該要有獨立、專業與自主。這也是為什麼新聞台都有自律公約或編輯室公約等自律規範。NCC今天已經發函公協會，要求回覆外，並再次呼籲業者要注意自律規範。

NCC今天說明，根據媒體報載「中國新華社駐台記者介入政論節目的製播」，這部分牽涉到兩岸人民關係條例第33之1的規定，中國記者來台的申請目的與實際情形不一致等狀況，需要文化部認定處理。

NCC指出，新聞台都有自律公約或編輯室公約等自律規範，根據衛星廣播電視法第22條，業者要依相關規範進行自律，並且將討論結論公開在網站上。NCC也會了解有沒有涉及違反衛廣法第27條規定，也就是頻道播送的節目或廣告內容，是否違反法律強制或禁止規定，但後續也要提到委員會討論後才有決議。

中共

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