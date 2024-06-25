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打復旦教授「夏姓台生」是他孫子？夏立言：在家被雷打到

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席夏立言。圖／本報資料照。（華盛頓記者張文馨／攝影）
國民黨副主席夏立言。圖／本報資料照。（華盛頓記者張文馨／攝影）

中國大陸上海復旦大學本月19日舉行畢業典禮，一名夏姓畢業生突然在台上打老師一巴掌，引發議論。傳出這名打人的夏姓學生來自台灣，還有網友指出，該名學生是國民黨副主席夏立言孫子。夏立言今透過臉書指出，有人說坐在家裡也被雷打到，真的莫此為甚。

國民黨主席朱立倫日前受訪時也說，夏立言一定嚇了一跳，孫子才2歲半，姓夏的人這麼多，怎麼扯到夏立言，他要幫忙澄清一下。

夏立言指出，幾天前網路上散播一個消息，說大陸上海復旦大學有一位夏姓台灣學生在畢業典禮上打了老師。本來這也就是一則社會亂象新聞，但只是因為這位學生姓夏，不知道是胡亂猜測，或是有心醜化，這位夏姓學生忽然之間就被報導成是他的兒子，隔了一天，可能覺得年紀對不上，又報導成是他的孫子。

夏立言說，這幾天有非常多的朋友打電話來關心，連他遠在東南亞唸小學二年級的孫女兒在學校都被同學問到，實在是很荒唐，但也證明網路世界實在可怕。

夏立言說明，他的家庭實際的情況是，他有兩個小孩，兒子夏之𤪻現在已經42歲。原來在美國上班，回台當兵後就留下來工作、結婚、生子，目前由私人企業派在印尼工作，有兩個小孩，分別是7歲和2歲半。至於女兒一直留在美國，幾周前剛剛從哈佛法學院畢業，目前正在準備考律師。

夏立言說，這則新聞之所以在網路上擴散，相信是有人胡亂猜測，當然也不排除有人惡意傳播造謠轉移民眾的注意力，但事實就是這麼單純，他只希望謠言止於智者，「一個兩歲多的小孩，是不可能由著名的復旦大學畢業，而且我們的家教，也不允許無理犯上的。」

夏立言 國民黨 東南亞

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