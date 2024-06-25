商務部前官員：台灣居全球價值鏈 保護技術更重要

科學、民主與社會研究中心今天舉辦「科技地緣政治下的台灣」年度論壇，美國商務部 產業安全局前資深審查官金美英指出，在當前的技術領先賽局中，每個人都是競爭對手，這不僅攸關中國，且考量台灣在全球價值鏈的地位，使台灣保護自身技術更為重要。

台國科會「科學、民主與社會研究中心」（DSET）召集人陳東升在會中表示，中心希望在新興科技、國家安全與地緣政治等政策上，為政府提出具體建議，目前DSET已經將許多研究文章、報告公開上網，並建立與國內外智庫的實質合作，包括交流互訪、工作坊，以及撰寫研究報告，將台灣觀點帶給國際社群及政府。

年會上，陳東升宣布聘任前國科會主委吳政忠、前參謀總長李喜明擔任DSET顧問，希望借助兩人過去的背景，讓中心關注的面向更深更廣。

此外，美國商務部產業安全局前資深審查官金美英（Mi-Yong Kim）出席年會並發表短講。金美英指出，政府有多種工具來維持並增強經濟領導地位，但在各種可用工具中，出口管制仍然是關鍵。

金美英坦言，沒有私人企業喜歡出口管制，放諸四海皆然，不過，政府必須做政府該做的事，以確保國家安全；事實上，不只美國，日本 、韓國都有相關計畫，但要明確落實技術面的出口管制，除政府對此的開放態度，產業界的支持也相當重要。

金美英指出，在當前經濟環境以及這場技術領先競賽中，不只是地緣政治上存在的敵手，每個人都是競爭對手，「我認為對於台灣來說，銘記這一點是好事」，這不僅攸關中國，也攸關世界其他國家；考量台灣在全球價值鏈（global value chain）中的地位，使台灣保護自身技術變得更為重要。