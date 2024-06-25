新竹市官警收賄電玩案 疑市府人員涉案 檢調發動2波搜索

新竹市警局兩線三星保安科秘書宋瑞展涉貪遭羈押。(本報系資料照)

聯合報獨家報導新竹地檢署偵辦新竹市警局兩線三星 官警收賄弊案，今天指揮調查局台北市調查處發動第2波搜索，目標對象是首波搜索出國未到案的2名退警白手套，專案小組在新竹縣市搜索多處地點，帶回多人詢問，經分析扣押資料後，懷疑全案有新竹市府公務員收賄，擴大釐清中，相關人預計深夜移送檢方複訊，不排除強制處分。

新竹市警局兩線三星保安科秘書宋瑞展等人，被檢舉疑接受新竹市議會秘書彭學雷關說，充當白手套收賄，每月收受電玩賄業者賂高達50萬元(約1.6萬美元)，包括宋男在內的至少3名現退役員警，按月將賄款分派給市刑大及新竹市轄內分局官警，官警再利用職權護航業者開業營運，抑或是通風報信臨檢情資，協助博弈業者規避查緝，涉及貪汙等罪。

台北市調查處本月3日搜索宋瑞展辦公室與住家共10處地點，意外在電玩金主所在地查扣近2億元(約648.9萬美元)現金，顯見電玩業者實力相當雄厚，約談宋瑞展、彭學雷、陸姓前員警共12人到案，當時有涉案白手套出國未到案，專案小組鎖定對象回國後，今天發動第2波偵查作為。

據了解，調查局上波搜索查扣宋瑞展手機及存摺等證物，經鑑識通訊聊天紀錄後，懷疑宋瑞展多名退休 警充當白手套，與新竹市府、市議會之間有行收賄等不法情事，檢察官複訊聲押宋瑞展與彭學雷2人，新竹地院裁准羈押禁見。

宋瑞展是警大51期，曾任新竹市警局一、二分局偵查隊長、刑警大隊副大隊長等職務，後來升任新竹市警局保安科秘書，收押後已停職；彭學雷曾任新竹市警局巡佐，退休後轉任市議會。