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台國會改革案 監察院：部分條文違反權力分立 將聲請釋憲

記者林俊良／即時報導
台灣監察院秘書長李俊俋。(記者林俊良／攝影)
台灣監察院秘書長李俊俋。(記者林俊良／攝影)

針對台灣立院國會改革案，台灣監察院秘書長針對立院國會改革案，監察院秘書長李俊俋今天舉行記者會表示，監察院是國家最高監察機關，也是憲政機關之一，5月28日在立法院表決通過之「立法院職權行使法修正案」，部分條文已嚴重妨害監察職權行使，明顯違反憲法權力分立原則，也不符人權普世價值，是國會擴權。基於憲法與大法官歷次解釋畫定之框架，以及國際人權公約意旨，監察院決定向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

影片來源：聯合新聞網

李俊俋提出三點說明。第一點、監察調查權是憲法賦予監察院之核心職權，專屬監察院行使，不容妨害與侵犯。立法院與監察院應依憲法各司職權，不應相互影響與妨害，未來我國是否朝三權分立發展，監院均表尊重，但未修憲前，各院均仍應尊重五權憲政體制。

第二點、「立法院職權行使法修正案」部分文擴大調查之規定，已侵害憲法所賦予監察院之核心職權，如正式施行，將造成行政機關疲於奔命，若監察院與立法院未來調查結果歧異，更將導致公務人員無所適從，混亂政府運作。

李俊俋表示，根據大法官歷來釋字之意旨，立法院調查權是立法院行使其憲法職權之輔助性權力，其所欲調查事項，凡國家機關獨立行使職權受憲法之保障者，即非立法院所能調查範圍，且立法院調查權非行政責任或刑事責任之訴追，與監察調查權及司法偵查權之行使明顯有別，三者本質大不相同，立法委員不應擴權扮演檢察官或監察委員角色，混亂憲政分際。

第三點、人權乃普世價值，全體國人均應守護，「立法院職權行使法修正案」部分條文已違反國際人權公約意旨，恐傷害我國長期的人權保障形象。

李俊俋表示立法院調查權過度擴張，欠缺行使調查權之構成要件與正當法律程序，將侵害人民生活與隱私、無理侵害與剝奪人民財產權，戕害人民平等公開之司法權等，疑慮甚多。

大法官

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