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WSJ獨家專訪：伯恩斯說北京破壞中美外交關係

重要人士赴中國未納管 卓榮泰：我這兩天很擔心王金平

記者鄭媁／台北即時報導
台灣行政院長卓榮泰出席立法院施政方針報告及備詢。(記者曾學仁／攝影)
台灣行政院長卓榮泰出席立法院施政方針報告及備詢。(記者曾學仁／攝影)

中國發布「懲治台獨意見」，最重可判死刑。民進黨立委林宜瑾今質詢時問台灣行政院長卓榮泰，依據中國的標準，卓榮泰認為自己背了幾條死罪？卓榮泰答詢說，中國對台灣沒有司法管轄權，「所以我不認為我背任何死罪，我活著為台灣就好。」

他說，一個不民主、且法治不完備的政權要來侵犯台灣民主，這是天大的笑話。

卓榮泰今率內閣成員赴台灣立法院施政報告並備詢。他在答覆林宜瑾質詢時表示，行政院的立場是保護國內國民，若要前往中國，必須清楚知道有無能力保護自己，「因為大陸對我們是非常消極的，手段是非常惡毒的，」必須保護自己，否則政府真的勸全國國人應該三思而後行。

此外，民進黨立委沈伯洋等人所提立委赴中納管的「兩岸人民關係條例修正草案」，藍白再度聯手以人數優勢第10度封殺草案。林宜瑾詢問，台灣欠缺立委赴中納管規範，是否會造成立委人身安全疑慮？

卓榮泰表示，立委是國家重要的政治工作者，去到大家認為不是那麼安全的地方，若讓政府可提早事先知道，或國會有一套自我管理，政府會比較有能力知道其行蹤，預先了解危險性。從這角度來看，是不是能支持草案？

卓榮泰說，這不是管理方式，是讓大家掌握更多國家資源和重要人士進出國門的狀態，相信政府跟人民都有這樣的義務來保障國家重要的資產。

林宜瑾也質疑，陸委會曾表達，實務上正副總統以及除立法院之外的四院正副院長等人，都依兩岸人民關係條例與國家機密保護法相關規定，會提列名冊送交內政部移民署來做赴中列管，但立委迄今從未提過相關名冊。對於立法院知法犯法的行為，是否開罰、如何嚴格執法？

卓榮泰說，過去在執行過程中，他必須承認可能沒有在這重點上做任何處理。政院還是尊重立法院修法過程，希望經過民主公開討論。現在重要人士赴中，政府確實擔心他們的人身安全，「我這兩天就很擔心王前院長（指立法院前院長王金平），希望他可以安全回來，告訴大家將來如何保護自己的安全。」

民進黨 內政部 王金平

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