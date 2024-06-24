我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本母子在蘇州遭人砍傷 近兩周第2起外國人遇襲

不把貴重物品忘在酒店保險箱 空姐用這招提醒

台國會職權修法釋憲案 行政院預計本周內送出

中央社台北24日電

台立法院否決行政院就國會職權修法提出的覆議案，總統賴清德今天表示，將向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分。政院人士今天說，政院已展開聲請釋憲作業程序，擬定文書作業等，本周內就會聲請釋憲。

總統賴清德今天上午針對國會職權修法發表敞廳談話表示，他已依據憲法於稍早完成簽署並在今天公布法案，但基於守護憲政秩序、保護民眾權利，他將向憲法法庭，聲請釋憲以及暫時處分。

總統府網站傍晚發布總統令，正式公布「立法院職權行使法」、「刑法」修正案，法案公布3天後，也就是26日即生效。

行政院上周已表示，覆議案被否決，將會聲請釋憲。政院人士指出，行政院已展開聲請釋憲的準備作業，包括擬定聲請釋憲理由等相關文書作業，待法律生效後、預計本周內聲請釋憲。

政院人士說，聲請釋憲有3種方式，第1種是部會提出，行政院透過秘書長函文，協助部會提釋憲案，沒有經過行政院會；第2種是在行政院會提出臨時討論事項後做出決議；第3種是在院會中，透過院長「提示」方式送出釋憲案，但並不用院會「通過」，所以無須排入討論案或報告案，甚至臨時動議。

政院人士說，行政院原計畫最快26日送出釋憲案與暫時處分，但考量其重要性，因此目前傾向在27日的行政院會處理。

賴清德

上一則

台總統府公告國會職權修法 釋憲戰開打

延伸閱讀

台總統府公告國會職權修法 釋憲戰開打

台總統府公告國會職權修法 釋憲戰開打
台總統簽署國會職權修法 加註意見：侵害人民基本權利

台總統簽署國會職權修法 加註意見：侵害人民基本權利
朱立倫批賴清德破壞憲政 將團結六成民意對抗民主獨裁

朱立倫批賴清德破壞憲政 將團結六成民意對抗民主獨裁
新聞評論／國會改革轉進釋憲 賴清德勿自斷後路

新聞評論／國會改革轉進釋憲 賴清德勿自斷後路

熱門新聞

副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
4星座盛夏迎好運 雙子將開啟美好戀情、他們感情有轉機

4星座盛夏迎好運 雙子將開啟美好戀情、他們感情有轉機
4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「奪妻專業戶」 網笑：老王進化史

4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「奪妻專業戶」 網笑：老王進化史
員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO