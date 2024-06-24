我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不把貴重物品忘在酒店保險箱 空姐用這招提醒

WSJ：投資房地產收租當401(k) 退休生活退而不休

副卿坎伯：台灣半導體供應中斷恐導致全球大蕭條

中央社華盛頓24日專電
國務院副國務卿坎伯在華府智庫「外交關係協會」發表主題演說。中央社
國務院副國務卿坎伯在華府智庫「外交關係協會」發表主題演說。中央社

國務院副國務卿坎伯今天指出，全球依賴台灣半導體產業等供應鏈與經過印太地區的商業流通，如果中斷，可能導致全球大蕭條。這5年來，拜登政府鼓勵數十個國家為台海和平穩定發聲。

華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）今天召開中國戰略倡議研討會，坎伯（Kurt Campbell）發表美國在印太地區戰略的主題演說。

坎伯指出，拜登（Joe Biden）政府認為，中國是唯一既有意圖，又日益擁有經濟、外交、軍事和技術實力改變國際秩序的國家，這個評估得到廣泛認同。印太地區的動態將會影響所有美國人及許多盟友和夥伴國家的人民。

他說，印太地區是主要風險的來源，北韓持續有挑釁行為。中國軍力擴張是和平時期以來最大規模，已經在擾亂區域平衡，中國在東海、南海、近期在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）與菲律賓、及與印度的衝突，特別是在台灣海峽及周邊地區的挑釁，可能引發衝突，對全球經濟造成毀滅性打擊。

坎伯指出，世界依賴經過印太地區的供應鏈和商業流通，例如台灣的半導體產業，如果這些流通被中斷，可能會引發全球大蕭條（global Great Depression）。

他指出，拜登政府遵循美國的一中政策，擴大對台灣軍售，也新增透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）、「總統撥款權」（presidential drawdown authority）的方式，強化台灣嚇阻能力。

坎伯說，5年前台海和平出現挑戰，通常只有一個國家會站出來支持台灣，到今天，美國已鼓勵數十個國家為台海和平穩定發聲，這都有助威嚇中國。

大蕭條 拜登 供應鏈

上一則

朱立倫批賴清德破壞憲政 將團結六成民意對抗民主獨裁

下一則

美籍印裔AI學霸墾丁溺斃 清大師生不捨：才剛去台南玩

延伸閱讀

拜登政府挑戰田州禁止未成年跨性別醫療 最高法院受理

拜登政府挑戰田州禁止未成年跨性別醫療 最高法院受理
CNN：川普陣營改變基調 將拜登定位成可敬的辯論對手

CNN：川普陣營改變基調 將拜登定位成可敬的辯論對手
拜登當選股市崩？2020拜川辯論兩人都預測失準 本周交鋒再戰

拜登當選股市崩？2020拜川辯論兩人都預測失準 本周交鋒再戰
專家評拜川首場辯論是「本屆選舉重大轉折點」 任何失誤可能籠罩數月

專家評拜川首場辯論是「本屆選舉重大轉折點」 任何失誤可能籠罩數月

熱門新聞

副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
4星座盛夏迎好運 雙子將開啟美好戀情、他們感情有轉機

4星座盛夏迎好運 雙子將開啟美好戀情、他們感情有轉機
4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「奪妻專業戶」 網笑：老王進化史

4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「奪妻專業戶」 網笑：老王進化史
員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO