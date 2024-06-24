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朱立倫批賴清德破壞憲政 將團結六成民意對抗民主獨裁

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫表示，民進黨抹黑、罷免國民黨立委，用黨產會追殺國民黨。（資料照，記者陳正興／攝影）
國民黨主席朱立倫表示，民進黨抹黑、罷免國民黨立委，用黨產會追殺國民黨。（資料照，記者陳正興／攝影）

台灣賴清德總統今天發表任內首次總統府敞廳談話，指國會改革法案涉嫌擴權，造成權力失衡，將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。國民黨主席朱立倫今天表示，對於賴清德談話表達高度遺憾，民進黨主席賴清德向民主宣戰，六成民意將正面迎戰，團結對抗民主獨裁。

朱立倫下午透過臉書指出，賴清德就任一個多月以來，心中只有對抗，所有福國利民的事都拋諸腦後，只會鬥在野黨，站在主流民意的對立面。賴清德仍然堅持當民進黨主席，不只雙標破壞憲政秩序，更用黨政側翼抹黑、抹紅、造謠攻擊在野黨。

朱立倫表示，政府依法可以聲請釋憲，但是國民黨無法認同賴清德提出的釋憲理由，更絕不接受民進黨惡意的抹黑。賴清德宣稱釋憲是「基於守護憲政秩序、保護人民權利」，更是讓國人精神錯亂。

朱立倫指出，賴清德在大選辯論時直言「中華民國憲法是災難」；賴清德19日宣布成立的三大委員會，這是台灣前總統馬英九當年的相關主張，但被民進黨批評太上皇、違憲；更何況，國會改革法案的每一條，都是民進黨過去的主張，賴清德、蔡英文、林佳龍、顧立雄，都曾支持立法院擁有聽證權、調查權、藐視國會、以及總統赴立院發表國情咨文。

朱立倫說，從國會改革法案到頂層設計的三大委員會，民進黨始終不變的態度，就是以黨意、黨利為核心：「為了反對而反對」，和穿鑿附會的抹紅。民進黨抹黑抹紅地越兇，大家就看得越清楚，民進黨對執政沒有信心、害怕弊案被揭露、畏懼讓正義和陽光照進國會。

朱立倫說，國民黨堅定守護中華民國憲法，堅持做對的事，透過國會改革讓正義能夠伸張，讓弊案能夠揭露，讓台灣不要貪腐。民進黨用抹黑、抹紅嘲諷等各種方式，都達不到這樣的目的。他們會持續努力，用陽光和正面的態度，共同迎向台灣第三波民主改革。

賴清德 民進黨 國民黨

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