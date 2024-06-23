路透：台灣軍演將模擬實戰 因應中國敵情威脅升高

台灣海軍演習。(路透)

路透報導，台灣一名高官表示，台灣今年的軍事演習將盡可能貼近實戰，不再只是為了展示演習的聲光效果而軍演，而是模擬實際作戰，因為來自中國的「敵情威脅」正迅速升高。

台灣漢光40號實兵演練訂7月22日至26日實施。一位要求匿名以便暢談無阻的國防高級官員認為，需要迫切重新考慮演習的實施方式。

這名官員表示：「近年來，這個敵情威脅已產生快速的變化。我們的國防作戰計畫也必須持續採取滾動修調，全面實戰化訓練的急迫性日益重要。」

他指出，像是預演這類主要用於展示的科目已經取消，同時，今年將增設夜間訓練，而且不同以往的是，台北市也將包含在這次演習中。

這位官員也說，演習中可能會出錯，像是車輛故障，但沒有關係，「這些都是實際作戰中可能遇到的問題」。

官員強調，這場演習將是一種持續的體驗，「戰爭不分白晝或黑夜」。

該官員還說：「只有透過實時實地驗證，我們才能真正了解國軍部隊的能力和侷限。」

這名官員拒絕透露台灣總統賴清德 將參加軍演的哪個環節，也不願透露是否會有美國觀察員出席。依照慣例，台灣總統會以三軍統帥身分視導軍演。

中國國防部 並未在正常工作時間以外，回應路透記者針對台灣軍演提出的置評請求。