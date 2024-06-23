我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

路透：台灣軍演將模擬實戰 因應中國敵情威脅升高

中央社台北23日綜合外電報導
台灣海軍演習。(路透)
台灣海軍演習。(路透)

路透報導，台灣一名高官表示，台灣今年的軍事演習將盡可能貼近實戰，不再只是為了展示演習的聲光效果而軍演，而是模擬實際作戰，因為來自中國的「敵情威脅」正迅速升高。

台灣漢光40號實兵演練訂7月22日至26日實施。一位要求匿名以便暢談無阻的國防高級官員認為，需要迫切重新考慮演習的實施方式。

這名官員表示：「近年來，這個敵情威脅已產生快速的變化。我們的國防作戰計畫也必須持續採取滾動修調，全面實戰化訓練的急迫性日益重要。」

他指出，像是預演這類主要用於展示的科目已經取消，同時，今年將增設夜間訓練，而且不同以往的是，台北市也將包含在這次演習中。

這位官員也說，演習中可能會出錯，像是車輛故障，但沒有關係，「這些都是實際作戰中可能遇到的問題」。

官員強調，這場演習將是一種持續的體驗，「戰爭不分白晝或黑夜」。

該官員還說：「只有透過實時實地驗證，我們才能真正了解國軍部隊的能力和侷限。」

這名官員拒絕透露台灣總統賴清德將參加軍演的哪個環節，也不願透露是否會有美國觀察員出席。依照慣例，台灣總統會以三軍統帥身分視導軍演。

中國國防部並未在正常工作時間以外，回應路透記者針對台灣軍演提出的置評請求。

賴清德 國防部

上一則

「紅色賭盤」作者沈棟：台灣未來10年是東亞最耀眼明星

延伸閱讀

華爾街日報：蘋果已與Meta等企業洽談AI合作

華爾街日報：蘋果已與Meta等企業洽談AI合作
漢光演習今年不再預演 求貼近戰場實況

漢光演習今年不再預演 求貼近戰場實況
Wolfspeed暫緩在德設廠 路透：歐洲晶片宏圖窒礙難行

Wolfspeed暫緩在德設廠 路透：歐洲晶片宏圖窒礙難行
普亭訪問北韓之際 俄海軍40艘艦艇東北亞演習

普亭訪問北韓之際 俄海軍40艘艦艇東北亞演習

熱門新聞

副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
富少李宗瑞犯下多起妨害性自主案，台灣高等法院2018年12月25日裁定應執行29年10月確定，李聲請聲請裁判及法規範憲法審查，憲法法庭第三審查庭一致決裁定不受理。圖／聯合報系資料照

性侵關29年10月超過殺人放火 台富二代聲請釋憲…結果出爐

2024-06-21 16:04

超人氣

更多 >
沒下單訂購 包裹送上門…小心遇到「刷評詐騙」

沒下單訂購 包裹送上門…小心遇到「刷評詐騙」
理財百科／35歲的他靠簡單一策略 周增1.1萬元被動收入

理財百科／35歲的他靠簡單一策略 周增1.1萬元被動收入
米其林廚師女友喊餓 半夜親自出手「泡麵奢華版」

米其林廚師女友喊餓 半夜親自出手「泡麵奢華版」
川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局
又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返