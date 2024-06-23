日月潭「神秘黑洞」再現 挾蓄水近乎滿庫好消息

台灣近日午後常有豪雨，日月潭水庫大進補，幾乎逼近滿水位，「神秘黑洞」溢流井伴綠波景觀再現。(圖／張姓讀者提供)

台灣近日午後常有豪雨，日月潭 水庫大進補，蓄水率一度高達98.56％，潭區水位更飆升至748.25公尺，距離滿水位748.48公尺，僅剩0.23公尺，幾乎逼近滿水位，「神秘黑洞」溢流井伴綠波景觀再現，台電表示，二期稻作用水可望供應無虞。

今年初因春雨挹注有限，加上春耕用水大，水情一度嚴峻，不容樂觀；所幸入夏前後，迎來梅雨，近日更是午後連日降下豪大雨，全台水情獲紓解。而有日月潭「神秘黑洞」之稱的水庫溢流井，也因水位回升，讓神秘黑洞伴綠波的景觀再現。

根據台灣經濟部水利署即時水情統計，日月潭水庫19日蓄水百分比一度飆升至98.56％、水位高度748.25公尺，距滿水位748.48公尺，僅剩0.23公尺；今天（23日）蓄水率略降，蓄水百分比為94.52 %、水位高度747.6公尺，但同樣逼近滿水位。

台電則表示，「神秘黑洞」溢流井是為了避免日月潭水位太高的安全機制，當潭區水位高於滿水位748.48公尺，會經該井排往水里溪，防止過度蓄水；但也不讓潭水白白溢流浪費，透過調節上游取水、供應下游用水等，來避免蓄水滿庫。

台電也提到，日月潭近期蓄水可說是已經滿了，依目前水情與水源調度，每天僅需供應下游15CMS（每秒立方公尺）水量，且上游持續進帳，最近實際放水多達4、50CMS，還算是綽綽有餘，因此後續二期稻作農業用水可望穩定供應無虞。