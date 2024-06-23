黨員舉納粹旗混藍鷹？民進黨：他已退黨逾14年勿惡意連結

民進黨新聞部主任兼發言人吳崢。(記者黃義書／攝影)

國民黨 上周五（21日）於立法院外舉辦挺國會改革集會，現場竟出現手持納粹 旗幟的「德國舊馬克協會」成員，遭綠委抨擊鬧國際笑話，豈料該協會的理事長卻被起底是民進黨 員。民進黨發言人吳崢今澄清，該人早已退黨超過14年，行為與民進黨無任何關聯，請國民黨停止無故抹黑、惡意連結。

立法院會21日表決國會改革覆議案，反對修法的青鳥行動支持者已在濟南路集結，國民黨亦動員基層叫陣，但藍營發起的藍鷹行動中卻出現納粹旗幟，連同場支持者都直呼不恰當，勸說趕快收起來，綠委許智傑也質疑「國民黨難道是納粹的信徒嗎？想要屠殺台灣人民嗎？」

不過，近期有德國舊馬克協會成員透露，高舉納粹旗的德國舊馬克協會理事長謝華謀本身曾經具有「民進黨黨證」，國民黨對此三問民進黨，包括是否意味著「民進黨是納粹信徒」？是否不分政黨都應該要強烈譴責民進黨的抹黑行徑？是否許智傑午餐吃太飽，所以至今不願意為抹黑道歉？