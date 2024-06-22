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釣客滯留大陸逾3月家屬赴陸探視 母泣訴女兒想爸爸

記者蔡家蓁／金門即時報導
陳玉珍直言，這位釣客不能回來主要癥結就是因為0214事件的關係，希望兩件事情可以脫勾辦理。記者蔡家蓁／攝影
陳玉珍直言，這位釣客不能回來主要癥結就是因為0214事件的關係，希望兩件事情可以脫勾辦理。記者蔡家蓁／攝影

金門胡姓軍人釣客滯留大陸已超過3個月，胡的父母與妻女今天下午在金門立委陳玉珍的陪同下，搭乘小三通赴陸，明天將探視胡男，胡母表示，此次帶了一些換洗衣物跟他愛喝的奶茶，讓他暫解思鄉之情；陳玉珍透露，此案的癥結點主要仍卡在0214的漁船翻覆事件，陸方認為未獲得妥善的處理與回應，她強調，希望這兩件事陸方可以脫勾辦理。

胡姓釣客家人一行，今天下午4點多就出現在水頭碼頭，金門縣府秘書王中聖也到場陪同，並轉達縣長陳福海的關心之意，王中聖表示，前兩天是關聖帝君聖誕，陳福海特別準備關聖帝君的銀幣，希望胡母帶過去給胡男，保佑他一切順利，讓胡姓鄉親早點回來；王中聖說，暑假快到，小朋友也很想爸爸，尤其這案子已經三個月了，胡男現已經是平民身分，希望對岸在這樣的立場基礎下，讓他回來金門，這也是所有金門鄉親共同期盼。

胡母也透露，先前不敢去探視兒子是因為看了帶不回來，怕他心情受影響，所以尊重兒子的意見，但此事真的拖太久了，他的女兒也一直吵著要看爸爸，小孩搞不懂爸爸只是出海釣個魚，為什麼3個多月了，都沒辦法回家，所以決定要過去看他，才能安心。

胡母淚訴，兒子是家中的經濟支柱，衷心懇求陸方能盡快讓孩子回來，而台灣政府也能好好處理好漁船事件與兩岸關係，讓陸方早日放孩子回家。她也透露，這次帶一些換洗衣物，還有他最喜愛的奶茶。

陳玉珍表示，他們一行今晚先到廈門，明天早上再到泉州探視胡男，希望讓他跟家屬可以多一點時間相處，她說，

此行台辦一直有在協助，像是電話聯繫、接送、如何前往等，而她也會跟台辦表達，希望能讓鄉親快點回來，她透露，今天來碼頭前也先到殯儀館，向罹難的2位大陸漁民上香，希望此事可以盡早落幕。

陳玉珍直言，這位釣客不能回來，主要癥結就是因為0214事件的關係，她這次在海峽論壇回來後就有做溝通，有向對岸表達希望兩件事情可以脫勾辦理，也希望台北方面要把鄉親的事情放在心上，讓鄉親可以早日回來。

胡姓軍人釣客的母親淚訴，兒子是家中的經濟支柱，衷心懇求陸方能盡快讓孩子回來。記者...
胡姓軍人釣客的母親淚訴，兒子是家中的經濟支柱，衷心懇求陸方能盡快讓孩子回來。記者蔡家蓁／攝影
滯留大陸的胡姓軍人釣客父母與妻女今天下午在金門立委陳玉珍（右一）的陪同下，搭乘小...
滯留大陸的胡姓軍人釣客父母與妻女今天下午在金門立委陳玉珍（右一）的陪同下，搭乘小三通赴陸，將安排探視胡男，金門縣府秘書王中聖（左一）也到場陪同。記者蔡家蓁／攝影

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