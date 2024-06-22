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環球時報全版轟把台灣當飯碗 葛來儀：人身攻擊

中央社台北22日電
美國兩岸關係學者葛來儀。圖／聯合報系資料照片
美國兩岸關係學者葛來儀。圖／聯合報系資料照片

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今日在社群平台X表示，中國官媒環球時報以全版報導對她發動人身攻擊。環時稱，葛來儀將「台獨話術」拉入學術範疇，把台灣當飯碗。

環球時報22日罕見以全版攻擊這位知名的中國問題專家。

報導首先指，葛來儀4月29日在德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）美國辦公室舉辦「聯合國2758號決議案與台灣關係座談會」，是「服務民進黨」，以及傳遞美國官方在2758號決議案的立場。

美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）也有出席座談會，並在會上表示，「我們需要共同反對中國對聯大2758號決議的曲解」。

環時並指馬歇爾基金會推出的報告「為什麼聯合國大會2758號決議不能確立北京的『一個中國』原則：從法律視角看」，受到民進黨資助。

報導稱，「從這份報告與這場座談會，實際上能看到葛來儀作為一位美國知名學者，借遊走於民間智庫與政府之間，吃完民進黨當局，再吃美國政府的『生意經』」。

環時還指葛來儀以學者之姿，將「台獨話術」拉入學術範疇，引起美國政界學界的興趣，為美國政府後續議題設定與話題提供政策靈感和理論基礎。

報導並舉今年美國國務卿布林肯（Antony Blinken）支持台灣在第77屆世界衛生大會以觀察員身份參與一事，稱「可以看出美國官方在炒作『台灣參加世界衛生大會』話題上，是一環套一環，而葛來儀的那份報告是製造『法律依據』的第一環」。

報導還引述中國社科院台灣研究所副研究員劉匡宇稱，這背後是「台獨遊說—學術包裝—國會造勢—政府採納」的「灰色政策供應鏈」。

對此，葛來儀今天在社群平台X發文表示，很高興她的研究獲得關注，「我顯然挑動了北京非常敏感的神經。也許中共應該停止扭曲2758號決議，而不是對我發動人身攻擊。」

民進黨 德國 聯合國

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