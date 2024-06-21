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曹興誠：防中共滲透台灣內部 罷免顛覆台灣立委

中央社台北21日電
立法院21日表決國會職權修法覆議案，多個公民團體主張「拒絕民主倒退」、「警告中國國民黨」等訴求，以「青鳥行動」為號召再度集結。圖為覆議案開票後，前聯電董事長曹興誠（圖）傍晚現身濟南路舞台向民眾宣講。中央社
立法院21日表決國會職權修法覆議案，多個公民團體主張「拒絕民主倒退」、「警告中國國民黨」等訴求，以「青鳥行動」為號召再度集結。圖為覆議案開票後，前聯電董事長曹興誠（圖）傍晚現身濟南路舞台向民眾宣講。中央社

台立法院否決國會職權修法覆議案。公民團體今天持續在立法院外抗議辦宣講，前聯電董事長曹興誠到場宣講指出，要防中共滲透台灣內部，應罷免顛覆台灣的立委。

台灣公民陣線、經濟民主連合智庫等50餘個公民團體從19日起重回立法院周邊集結，主張公民反「國會濫權」、警告中國國民黨、拒絕民主倒退等訴求，今天從上午起持續在濟南路、青島東路抗議辦宣講活動。

台北下午暴雨，晚間雨勢暫緩，許多下班、下課民眾持續前往現場聲援。主辦方晚間7時許宣布，現場達1萬人。

曹興誠晚間6時許現身濟南路1段舞台宣講，他登台時受現場聲援活動民眾歡呼。曹興誠表示，很敬佩現場聲援民眾，他77歲，朋友提醒應退休，為何不遊山玩水、為何抗中保台，讓親中舔共的人每天咒罵。

他說，因已玩過好山好水，發覺最喜歡待的、住得最舒服地方，就是我的國家，「我的國家叫台灣」。

曹興誠表示，台灣2300萬人只要守著民主自由、注意科技發展，台灣絕對可變成世界最幸福國家之一，台灣條件不輸荷蘭、瑞士等，「他們很幸福，為何我們不行」，因為台灣要面對中共龐大流氓政權極想併吞台灣。

他說，台灣因民主自由，讓中共極權專制統治變不合法，台灣政府是民選，中共把台灣視眼中釘，台灣存在對中共就是威脅，所以想併吞。

曹興誠指出，台灣因地理位置及台灣海峽，卡住中共想西進與美國爭霸太平洋。中共想併吞台灣，讓台灣成為旗下不沉航空母鑑，才能與美爭霸，威脅日本、菲律賓等。

他說，台灣若被中共併吞，不會有和平只有戰爭，因會變航空母艦打仗，有人提到應維持和平，但若被中共吞併，反而會變戰場，不會有和平，台灣人要抵抗，不能讓中共併吞。

曹興誠表示，中共沒能力吞併台灣，武力只是嚇唬，因中共知道攻打台灣要面對美國、日本、歐洲等，且台灣海峽每年通過貨運占全世界50%以上，台灣又是未來發展AI（人工智慧）產業重要依靠，台灣是美國核心利益也是自由世界核心利益。

他說，要防中共從內部滲透，立法院已被滲透，因此要藐視國會、發揮公民不服從，不能讓中共的手侵入立法院，導致凌駕司法、行政而癱瘓國家。

曹興誠指出，今天集合一起就是要維護民主自由及台灣前途的決心，要持續保持熱忱、行動，罷免被中共安排要顛覆台灣的立法委員，大家繼續加油。

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