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台立合作打造反核輻射防空設施 烏克蘭感謝台灣

中央社倫敦20日專電
台灣與立陶宛合作重建一所位於基輔州伊爾平市的幼兒園防空避難所，增加反核輻射功能，19日正式啟用。避難所外牆彩繪下方有台灣的外交部推出的「台灣挺自由」標識。（駐立陶宛台灣代表處提供）
台灣與立陶宛合作重建一所位於基輔州伊爾平市的幼兒園防空避難所，增加反核輻射功能，19日正式啟用。避難所外牆彩繪下方有台灣的外交部推出的「台灣挺自由」標識。（駐立陶宛台灣代表處提供）

台灣與立陶宛持續合作協助烏克蘭重建，近日正式啟用一座位於基輔州、具反核輻射功能的防空避難所。烏克蘭教育暨科學部今天在官網和臉書發布消息，同時感謝立陶宛及台灣。

這座位於基輔州伊爾平（Irpin）市一所幼兒園的反核輻射防空避難所19日正式啟用，立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）在訪問烏克蘭期間，曾前往參加避難所的啟用典禮。

此一防空避難所建設計畫由立陶宛政府支持的中央專案管理局（CPMA）執行，計畫金額50萬歐元（約新台幣1700萬元），台、立雙方分別投入25萬歐元。

烏克蘭教育暨科學部今天表示，此計畫由立陶宛與台灣出資，防空避難所可容納約90名孩童及幼兒園人員，服務對象不限在地幼兒園學童，而是廣及周邊村鎮。

位於地下樓層的防空避難所原本環境頹敗，經改造後，不僅有衛浴設施、運動空間、醫護室、廚房，也配備兒童家具及教育娛樂設施。

烏克蘭教育部長李索維（Oksen Lisovyi）指出，有正常運作的幼兒園、特別是附設防空避難所的幼兒園，不僅攸關兒童發展，也與國家經濟息息相關，原因包括這讓家長能較安心地工作。

此外，為孩童提供更多安全活動空間，也有助提高離開家鄉避難的烏克蘭民眾返鄉意願。李索維感謝夥伴們不吝投資烏克蘭經濟及人力資本。

烏克蘭教育部在官方消息發布也納入駐立陶宛代表王雪虹的聲明。

王雪虹表示，台灣與立陶宛在教育領域協助烏克蘭重建，主因之一是兩國皆相信，兒童是國家的未來，必須盡全力確保兒童的教育權利不被剝奪。台灣感謝立陶宛政府與台灣密切合作，不畏困難執行這項援烏重建計畫。

王雪虹另在駐立陶宛台灣代表處發布的新聞稿指出，自2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，烏克蘭所展現的韌性與勇氣深深感動台灣人民。

此前台灣與立陶宛合作，已共同協助烏克蘭在伊爾平市重建可容納400名學童的「魯塔」（Rūta）幼兒園，以及位於基輔州博羅江卡（Borodianka）鎮、可供約700名1年級至11年級學生就讀的中學。

值得一提的是，在台立合作重建的防空避難所外牆彩繪上，可見由台灣的外交部推出的「台灣挺自由」標識。

烏克蘭 立陶宛 教育部

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