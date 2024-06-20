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預料國會改革覆議案不會過 柯建銘：更危險時刻將開始

記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。(圖／本報系資料照片)
民進黨立院黨團總召柯建銘。(圖／本報系資料照片)

台灣行政院提出國會改革法案覆議，立法院會明天將進行表決。民進黨立法院黨團總召柯建銘今晚發文表示，雖然明天覆議不能成功，但絕非終戰，絕對是下一階段更危險時刻的開始，「勿謂罷免言之不預也」，國民黨強制動員只引來更大民意反撲，自我滅頂罷了。

柯建銘指出，明天覆議後，顯見民眾黨降白旗，升藍旗之易幟，民眾黨成小藍將正式登場，小草何辜，被騙者何辜，難道這是台灣人之劫難？台灣人民不能忽視這段「驚悚時刻」，未來四年內什麼事情都可能發生的，你我都需要站出來捍衛民主，捍衛憲政體制，捍衛國家的。

柯建銘批評，國民黨自欺欺人式的將「藍鳥易名藍鷹」，其實是紙糊的藍鷹，將如斷線的風箏，隨風而飄，隨風而落，還侈言展翅，早已成無翅、落翅之鳥而已，國民黨強制動員只引來更大民意反撲，自我滅頂罷了，偉大的台灣人民，堅持到底，必有大翻轉、大勝利。

柯建銘說，藍白早就是有體無魂之稻草人而已，敢對抗憲法、對抗民意，卻不敢對抗中國，誰不知，焉能不知。

國民黨為確保明天覆議案投票順利進行，今晚又在議場門口排隊，柯建銘諷刺，不知在防誰？排給中國看的嗎？智者有言：心中有鬼，做得都是鬼事，洪申翰委員下午只是進去議場取物，國民黨驚嚇之餘就大動作在議場門口排隊，大驚嚇，不知在排什麼隊？扮鬼嚇自己。

柯建銘強調，明天絕對是領票投票而已，這是哪門子的「花蓮王」？不要再獻醜了。堅持理想、奮戰到底的柯建銘及全體民進黨立法院黨團。

國民黨 投票 民進黨

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