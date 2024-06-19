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學者：新青安專案如火柴 台灣房市越打越熱

台灣新聞組／台北20日電
房市量價俱揚，年輕人在新青安的鼓勵下勇敢進場買房，要注意自身財力是否能穩定繳貸款、付不出房貸是否能找到接手者。(記者林澔一／攝影)
房市量價俱揚，年輕人在新青安的鼓勵下勇敢進場買房，要注意自身財力是否能穩定繳貸款、付不出房貸是否能找到接手者。(記者林澔一／攝影)

政府持續打炒房，但何以房市愈打愈熱？學者認為「原本房市就像汽油桶了，新青安專案成了點燃的火柴」。去年8月推出新青安專案，被認為是助漲房價上漲的關鍵因素。

多位金融業人士私下指出，即使政府出手打炒房，或是從新青安下手強化貸後管理或事前申貸，房價依然降不下來，一方面是高資產者根本不受到銀行貸款融資約束，很多高所得、高資產戶買房甚至「團購」，一口氣買很多戶，不需要銀行融資或只需貸到房價3成、4成，在這些買盤推升下，房價一路上漲。

眼看房價高漲，為何還要推出新青安？「因為政府沒料到房市這麼熱」。景文科技大學財務金融系副教授章定煊分析，此波房價漲勢有大環境的支撐，從通膨、低利率到股市大漲，都推升房市進入大多頭。去年賴清德總統競選時強調要加碼興建社會住宅，顯示政府以為房市已穩定，只要執行新青安貸款就可以幫年輕人買房，沒想到因為條件寬鬆，很多人都進場，「原本市場已經是裝滿油的汽油桶，新青安就是那根點火的火柴」。

章定煊說，政府自2020年由國發會通過房市穩定方案開始打炒房，各部會相繼出手，很多買氣被壓下來，「政府一直踩煞車，每次就有些買氣被壓抑，一堆人躍躍欲試，累積到現在最高點，一起釋放了」。

章定煊指出，雖然央行這次出手，但因行政院並無打房宣示，央行只能基於職責從維持金融穩定出手；央行只是緊縮自然人買第二戶降一成貸款，「有能力的人會差這一成嗎？」他認為，此次政府錯估情勢，主要是內政部三名首長對房地產不熟，房市熱潮已從點擴到面，下手輕沒有用，打重了出現房市泡沬也很慘。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前房市價量俱揚，各地亂象叢生，後遺症不少。首先，不少購買力不足的買方因為有了新青安而「硬上車」，「越級打怪」狀況很多，幾年後市場恐竭澤而漁；其次，市場以中低總價小坪數產品為主力，讓供給與住宅需求不平衡，供需失衡影響市場結構；第三是民眾多數收入拿來繳房貸，減弱消費力，對國家經濟並非好事。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也說，從上一波2016年經驗來看，房市將經歷量縮修正，接下來要看修正是否劇烈，緩步修正還有時間可消化，若遇到如金融海嘯般的外在因素強力修正，就可能出現壞帳增加情境。

政府近年打炒房措施 (製表／財經中心)
政府近年打炒房措施 (製表／財經中心)

房價 貸款 央行

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