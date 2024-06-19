金門外海 平均一天出現4艘中國海警船

台海巡署副署長謝慶欽說明金門海域中共海警船狀況。(記者翁至成／攝影)

台灣海巡署今舉行首次例行記者會，對外說明金門周邊水域中國海警船動態，6月平均一天有四艘海警船；針對前天澎湖漁民發現一艘核潛艇出現，海巡署說，跟國防部 有聯合情監偵手段，會交換海面不明目標資訊，這部分國軍跟海巡都全程掌握，但涉及到國防部對軍艦潛艦的勤務部署規畫，不便發表意見。

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台海巡署2月發生金門撞船2死事件，6月又發生中國快艇 闖淡水河，外界關心二案後續，海巡署副署長謝慶欽表示，金門案事發到現在是第172天，希望盡速讓遇難的中國漁民落葉歸根，魂歸故土，給死者家屬最深層的撫慰，至於案件偵辦及責任認定，依法律程序處理之外，兩岸仍持續意見交換；為了持續協商的良好氛圍，目前無法對外透露細節。中國快艇案，犯嫌阮男17日遭士林地院收押禁見。

媒體問，淡水河快艇事件相關人員懲處是否太輕？謝慶欽說，雷達部分沒有漏接，八里守望哨全程監控，是沒有第一時間派艦艇攔截，懲處是考績會的決定。

台海巡署公布數據稱，從6月1日至14日，中國海警船每日在金門限制、禁止水域外平均部署四艘海警船，海警船常在四個熱區定點錨泊，過去每月中國海警船編隊航行至少五次，但6月至今尚未有編隊航行狀況，會持續嚴密監控觀察；台海巡署跟國防部共同運用聯合情監偵手段，掌握海域狀況，若發現海警船靠近台方水域，會立刻派遣線上巡防艇併航監控驅離。

若台灣海巡船隻跟海警船發生衝突，海巡署說，依海岸巡防機關器械使用條例，使用槍砲以上武器，需署長決定，其餘授權第一線指揮官，由艦艇長決定；由於海警船是中國公務船，依國際海洋法規定應避免使用武力，若海上發生碰撞很危險，因此海巡會用各種方式驅離，像是靠近時在對方側邊造浪。