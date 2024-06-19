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美售台兩款滯空攻擊彈藥 學者說性能不錯但有2隱憂

記者洪哲政/台北即時報導
美軍士兵發射彈簧刀300：本圖為重複曝光，可清楚看到射出之後機翼展開的過程。圖／美國陸軍檔案照
美軍士兵發射彈簧刀300：本圖為重複曝光，可清楚看到射出之後機翼展開的過程。圖／美國陸軍檔案照

國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，美今宣布售我這兩款滯空攻擊彈藥，確實能大幅增加國軍基層部隊的戰術情報蒐集能力與對高價值目標的即時打擊能力。但國軍迄今仍未頒布無人機作戰與防禦相關準則等問題，仍要設法解決。

美國國防部今宣布售我「彈簧刀300」、ALTIUS 600M-V兩款，合計逾千枚的滯空攻擊彈藥並通知國會。

揭仲說，「彈簧刀300」重約2.5公斤，可由單兵攜行與操作，可部署到步兵班等基層作戰單位，增加此等單位在城鎮等複雜戰場環境中的戰術情報蒐集與戰場監視能力；一旦發現指揮所、彈藥堆積所或多人操作武器等高價值目標時，也可立即發動攻擊，無需花時間向上級申請迫擊砲等曲射火力的支援，大幅縮短反應時間。

對於ALTIUS 600M-V，揭仲表示，這款滯空攻擊彈藥重約13公斤，應該可由聯兵營的監偵排或連級作戰單位以車輛攜行，由於其滯空時間可達4小時，又可掛載多種裝備；除了可執行傳統的大範圍戰術情報蒐集、戰場監視與即時攻擊任務，還能執行無線電中繼、訊號情報蒐集、電子戰甚至反無人機等任務。

揭仲稱，目前國軍地面野戰部隊自旅級以下，幾乎不具備電戰能力，也沒有直屬電戰裝備的沉痾，似乎也可望藉由ALTIUS 600M-V的部署，獲得一定程度的改善。揭仲建議國防部，在後續和美國磋商詳細的配備與構型時，應將優先置於電戰能力部分。

但揭仲也提醒，「彈簧刀300」雖然性能還不錯，但當初在設計時，是以阿富汗等電磁環境單純的戰場為主，因此在烏克蘭面對俄軍的電子干擾與GPS遮蔽時，戰場表現明顯下滑；日後「彈簧刀300」在台灣本島或外離島這種幅雜的電磁環境，面對共軍的電子干擾與反制措施時，能否發揮與其價格相符的作戰效益，仍有待國防部與美方共同研討。

另外，揭仲也說，有媒體報導美軍自2024年起將不再採購「彈簧刀300」，若消息屬實，則不僅會使國軍的「彈簧刀300」日後可能無法改良；且在產能不會擴充、甚至可能減少的情況下，萬一烏克蘭戰況吃緊，屆時會不會因為美國要優先支援烏克蘭，又出現武器運交時間延後的情形，也有待國防部向美方釐清。

揭仲指出，在未來五年內，國軍可望獲得數千架軍規包含滯空攻擊彈藥與「商規軍用」無人機，但國防部對國軍各級部隊在戰場上運用這些無人機的戰術，與如何在戰場上防範敵軍無人機等，迄今仍未頒布任何專門的準則與教範，導致各級單位對無人機的運用與防禦，仍舊莫衷一是，嚴重影響各級野戰部隊在無人機攻防上的作戰效率，國防部應盡快檢討改進。

國防部 烏克蘭 阿富汗

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