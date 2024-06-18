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賴政府將設3大委員會 藍疑疊床架屋

記者周佑政、鄭媁╱台北19日電
賴清德總統。(聯合報系資料照片)
賴清德總統。(聯合報系資料照片)

賴清德總統明(20)天就職滿月，今將親上火線舉行「信賴新政、時代新台灣」記者會，宣布總統府將以氣候變遷、健康台灣、全民防衛三大方向，成立任務編組形式的三大委員會；這三個委員會將由賴總統領軍，邀產官學合作，每季召開一次會議，具體推動各項改革工作。

不過，國民黨立委王鴻薇回應，全民防衛部分，總統本就主管國防、外交、兩岸，她較無意見；至於氣候變遷、健康台灣兩委員會，則有疊床架屋的問題，賴清德是要當「太上行政院長」？還是不放心行政院長卓榮泰？王鴻薇也質疑，「健康台灣」的部分，倘是發展醫療、生技，不也是行政院在做的嗎？

賴總統今天將偕副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮舉行記者會，公布總統府下設氣候變遷、健康台灣、全民防衛三委員會，委員會將設召集人、執行長、委員、顧問等職務，成員涵蓋產官學代表，委員會每季開會一次。

為何要成立此三個委員會？黨政人士指出，首先，G7領袖峰會2024聯合公報首度以白紙黑字，納入支持台灣有意義參與國際組織的文字，並已連續第四年在領袖峰會的聯合公報中，強調台海和平穩定的重要性，G7各成員以具體行動展現對台海和平穩定及台灣參與國際事務的支持。

其次，歐洲議會的變動牽動全球局勢變化，台灣也要做出因應；台灣與歐洲往來密切，友好關係持續加溫，賴總統相當關心歐洲議會相關變動。第三，包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等人返台掀起旋風，黃仁勳更稱「台灣是AI革命中心」，全世界都在關注。

黨政人士表示，基於上述三大因素，因應國際局勢瞬息萬變，賴總統以國家領袖之姿提出相應對策；而在成立委員會前，賴總統已與行政院長卓榮泰多次商議。此外，成立三大委員會的目標有三，包括：為國家發展擬定戰略、與民間力量展開對話和國際社會深化合作。

總統府下設任務編組委員會，並非台灣獨創。黨政人士指出，美國總統拜登去年宣布成立「白宮強化供應鏈韌性委員會」，就由國家安全顧問蘇利文與國家經濟顧問布蘭納德擔任共同主席；而早在2013年，日本國會通過國家安全保障會議設置法案，國家安全保障會議是以美國國家安全委員會（NSC）為範本，因此被稱為日本版NSC，統籌有關日本外交、安全保障政策及國家戰略的「司令部」。

國民黨立委王鴻薇質疑總統府增設的氣候變遷、健康台灣兩委員會，有疊床架屋之嫌。(本...
國民黨立委王鴻薇質疑總統府增設的氣候變遷、健康台灣兩委員會，有疊床架屋之嫌。(本報資料照片)

氣候變遷 日本 賴清德

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